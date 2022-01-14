20.01.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН Геннадия Онищенко, на тему: «100 тысяч в день. Омикрон уже в России»

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время ожидается новый виток пандемии COVID-19. По его словам, у России есть пара недель для подготовки к новому удару коронавируса. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты уже заметили ухудшение эпидобстановки в 35 регионах страны и прогнозируют увеличение суточного прироста заболевших свыше 100 тысяч. В рамках подготовки к росту заболеваемости из-за «Омикрона» в Москве начинают вводить в строй законсервированные койки для больных. А крупные компании уже стали уводить людей на удаленку.

В ходе брифинга будут затронуты следующие вопросы:

Как праздничные дни повлияли на эпидобстановку в стране?

Каковы на сегодня масштабы вакцинации в России? Есть ли рост?

Насколько опасен «Омикрон» и его основные симптомы?

Есть ли необходимость в массовой самоизоляции из-за роста заболеваемости «Омикроном»?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

