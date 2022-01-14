20.01.2022 состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН Геннадия Онищенко
20.01.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН Геннадия Онищенко, на тему: «100 тысяч в день. Омикрон уже в России»
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время ожидается новый виток пандемии COVID-19. По его словам, у России есть пара недель для подготовки к новому удару коронавируса. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты уже заметили ухудшение эпидобстановки в 35 регионах страны и прогнозируют увеличение суточного прироста заболевших свыше 100 тысяч. В рамках подготовки к росту заболеваемости из-за «Омикрона» в Москве начинают вводить в строй законсервированные койки для больных. А крупные компании уже стали уводить людей на удаленку.
В ходе брифинга будут затронуты следующие вопросы:
- Как праздничные дни повлияли на эпидобстановку в стране?
- Каковы на сегодня масштабы вакцинации в России? Есть ли рост?
- Насколько опасен «Омикрон» и его основные симптомы?
- Есть ли необходимость в массовой самоизоляции из-за роста заболеваемости «Омикроном»?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8