До максимумов не дошли: Онищенко предрек подъем заболеваемости COVID-19

Бывший главный санитарный врач России отметил, что россияне только недавно вышли с новогодних каникул на работу, в связи с этим нужно готовиться к росту заболеваемости. 

После новогодних каникул россияне начинают возвращаться к привычной жизни, что приведет вскоре к подъему заболеваемости, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Мы еще не вступили в ту фазу массового заболевания, потому что до 10 числа у нас страна не работала, мы все были с вами то ли на каникулах, то ли в отпуске. Сейчас мы начали работать, идет инкубационный период, кстати для «омикрона» инкубационный период уменьшен до 7 дней. У нас подъем будет, мы должны это четко понимать», - отметил Онищенко.

Количество заболевших омикрон-штаммом растет, что приводит и к росту смертности, заявил бывший главный санитарный врач России в пресс-центре НСН ранее.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоОмикрон-штаммКоронавирус
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