Онищенко назвал возможные сроки окончания пандемии
Экс-главный санитарный врач отметил, что уже к маю в России можно сформировать коллективный иммунитет, который будет способен противостоять пандемии.
Для формирования коллективного иммунитета к маю необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Пандемия закончится в мае, если мы с вами будем ревакцинироваться и вакцинироваться. Сейчас войдет к нам по-настоящему «омикрон», он перекосит население... Какую плату мы заплатим за это? Это будет на совести каждого. Если мы привьемся и создадим коллективный иммунитет», - рассказал он.
Ревакцинацией населения необходимо заниматься активнее, потому что далеко не все граждане идут на повторную прививку, заявил Онищенко в пресс-центре НСН ранее.
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