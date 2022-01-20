Онищенко назвал возможные сроки окончания пандемии

Экс-главный санитарный врач отметил, что уже к маю в России можно сформировать коллективный иммунитет, который будет способен противостоять пандемии. 

Для формирования коллективного иммунитета к маю необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Пандемия закончится в мае, если мы с вами будем ревакцинироваться и вакцинироваться. Сейчас войдет к нам по-настоящему «омикрон», он перекосит население... Какую плату мы заплатим за это? Это будет на совести каждого. Если мы привьемся и создадим коллективный иммунитет», - рассказал он.

Ревакцинацией населения необходимо заниматься активнее, потому что далеко не все граждане идут на повторную прививку, заявил Онищенко в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: РИА Новости Александр Натрускин
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусГеннадий Онищенко
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