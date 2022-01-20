Онищенко назвал условие появления индивидуального календаря прививок
По его словам, доступность тест-систем позволит формировать индивидуальные графики вакцинации и ревакцинации.
При более доступных тест-системах гражданин при вакцинации и ревакцинации будет ориентироваться на индивидуальные рекомендации, сейчас рекомендации для всех едины, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Придет время, когда у нас не будет общего календаря прививок, он будет индивидуальный. У нас будут дешевые доступные тест-системы, и человек прежде чем вакцинироваться проверит клеточный иммунитет, антитела, вируснейтрализующую активность. Это придет, но сейчас такой возможности нет, нужно соблюдать баланс»,- объяснил он.
Ревакцинацией населения необходимо заниматься активнее, потому что далеко не все граждане идут на повторную прививку, заявил Онищенко в пресс-центре НСН ранее.
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