«Имеют право»: Онищенко объяснил отмену коронавирусных ограничений в Великобритании
По словам академика РАН, население Великобритании привито почти на 80%.
Великобритания может себе позволить отменить значительную часть антиковидных ограничений из-за массовой вакцинации, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Население Великобритании привито на 77,7%, почти 80% - поэтому они и отменяют все. Потому что привитые болеть не будут, но если даже заболеют, меньше заразят и болеть будут более легко. Поэтому британцы посчитали, что это экономически выгоднее для них. У них есть такое право моральное так себя вести», - объяснил Онищенко.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене большинства коронавирусных ограничений, введенных в условиях выявления омикрон-штамма. Об этом он сказал во время выступления в Палате общин британского парламента.
По его словам, страна отменяет вакцинные паспорта и обязательные маски в общественных местах. При этом премьер порекомендовал гражданам продолжить работу из дома в дистанционном формате.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- В Молдавии ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса
- Президент Ирана предрек распад НАТО
- Действие QR-кодов приостановили в Курганской области
- В МИД призвали западные страны прекратить содействие милитаризации Украины
- Объявлен состав олимпийской сборной России по фигурному катанию
- Эксперты назвали минимальный размер зарплаты для покупки «однушки» в Москве
- СМИ: Байден не будет отправлять войска на Украину в случае «вторжения» России
- Назарбаев сохранит право выступать на заседаниях правительства и парламента Казахстана
- Лавров встретится с главой МИД Ирана
- В Германии предложили отменить визы для россиян моложе 25 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru