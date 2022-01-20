«Имеют право»: Онищенко объяснил отмену коронавирусных ограничений в Великобритании

Великобритания может себе позволить отменить значительную часть антиковидных ограничений из-за массовой вакцинации, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Население Великобритании привито на 77,7%, почти 80% - поэтому они и отменяют все. Потому что привитые болеть не будут, но если даже заболеют, меньше заразят и болеть будут более легко. Поэтому британцы посчитали, что это экономически выгоднее для них. У них есть такое право моральное так себя вести», - объяснил Онищенко.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене большинства коронавирусных ограничений, введенных в условиях выявления омикрон-штамма. Об этом он сказал во время выступления в Палате общин британского парламента.

По его словам, страна отменяет вакцинные паспорта и обязательные маски в общественных местах. При этом премьер порекомендовал гражданам продолжить работу из дома в дистанционном формате.

