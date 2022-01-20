«Никаких локдаунов»: Онищенко призвал переводить работников на «удаленку»

По его словам, необходимо изолировать тех, кто не привит и у кого есть противопоказания к вакцинации. 

На данный момент массовая изоляция не нужна, но руководители организаций должны перевести на удаленную работу непривитых граждан с противопоказаниями к вакцинации, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Массовая изоляция – это глупость, ее не надо делать уже. Но изолировать тех, кто не привит и у кого есть противопоказания, это надо. На прошлой неделе я призывал – давайте не дожидаться, пока разгуляется омикрон, вводить удаленку. Не лишайте людей работы, но и не надо ждать, что всех «обрубим». В марте 2020 года мы оправданно поступили, у нас вакцины не было. Но сейчас никаких локдаунов, ругательство придумали», - объяснил Онищенко.
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Также он напомнил, что QR-коды ничего сами по себе не решают и не защищают, все зависит от сознательности граждан.

«Сам QR-код не защищает, но формально это правильно, если массовое скопление людей. Хотя можно было и справку потребовать», - добавил он.

Ревакцинацией населения необходимо заниматься активнее, потому что далеко не все граждане идут на повторную прививку, заявил Онищенко в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусГеннадий Онищенко
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