«Никаких локдаунов»: Онищенко призвал переводить работников на «удаленку»

Также он напомнил, что QR-коды ничего сами по себе не решают и не защищают, все зависит от сознательности граждан.

«Сам QR-код не защищает, но формально это правильно, если массовое скопление людей. Хотя можно было и справку потребовать», - добавил он.

Ревакцинацией населения необходимо заниматься активнее, потому что далеко не все граждане идут на повторную прививку, заявил Онищенко в пресс-центре НСН ранее.

