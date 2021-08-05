9.08.2021 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «1 сентября. Как будут учиться школьники в 2021 году»

До начала нового учебного года остается меньше месяца, однако уже сейчас начали появляться сведения из регионов об антиковидных мерах в школах с 1 сентября. И хотя президент России во время Прямой линии 30 июня подчеркнул, что пока окончательного решения нет, ситуация стремительно меняется. Как будет складываться эпидобстановка к 1 сентября, предугадать невозможно. При этом Роспотребнадзор заявляет, что как минимум 27 субъектов РФ намерены открыть учебный год в традиционном формате. Министерство просвещения – за то, чтобы все российские школьники начали год в привычном формате. Но как будет на самом деле?

В ходе пресс-конференции участники обсудят, как изменится школа 1-го сентября? Как регионы определяют формат обучения в школах? Нужна ли будет вакцинация школьникам? А также дадут оценку онлайн-образованию прошлого года.

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин;

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский;

Общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:30

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

