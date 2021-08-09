«Натаскивание». Омбудсмен в сфере образования раскритиковал ЕГЭ
Амет Володарский уверен, что на сдачу экзаменов в этом году дистанционный формат обучения повлиял несильно.
ЕГЭ не оправдал себя, потому что не справляется с основными функциями экзамена как такового, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.
«Сам по себе ЕГЭ – это экзамен, который не оправдал себя. Это экзамен на стрессоустойчивость родителей и детей. Экзамен должен выявлять знания, а не подлавливать не незнании. Задача вуза – отобрать людей, которые смогут не просто пройти программу вузовскую, но стать специалистами. В этом году стрессовая составляющая увеличилась, было сложнее сдавать. Это связано не с дистанционным образованием, а, скорее, со стрессом в целом. Это в любом случае натаскивание. Сегодня любые школы натаскивают на сдачу экзамена», - отметил Володарский.
В свою очередь, общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова в пресс-центре НСН отметила, что сегодня много стобалльников по ЕГЭ, которые не владеют русским языком, писать грамотно не умеют.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил в пресс-центре НСН, что расходы на образование в сложный коронавирусный период должны расти, а не сокращаться, как сейчас.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны
- Грабители на Урале взорвали банкомат и скрылись с деньгами
- Панин заплатит 500 евро за плевок «в рожу гниде» Соловьеву
- В Минцифры объяснили требование о переводе чиновников на российские мессенджеры
- Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Петербурге
- Вице-премьер Украины ждет, что Россия заплатит за Крым
- ФМБА утверждает, что в России нет дефицита донорской крови
- Стендап-комика Мирзализаде арестовали на 10 суток
- Певица МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы
- Лукашенко пообещал уйти с поста президента «даже очень скоро»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru