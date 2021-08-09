«Натаскивание». Омбудсмен в сфере образования раскритиковал ЕГЭ

ЕГЭ не оправдал себя, потому что не справляется с основными функциями экзамена как такового, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.

«Сам по себе ЕГЭ – это экзамен, который не оправдал себя. Это экзамен на стрессоустойчивость родителей и детей. Экзамен должен выявлять знания, а не подлавливать не незнании. Задача вуза – отобрать людей, которые смогут не просто пройти программу вузовскую, но стать специалистами. В этом году стрессовая составляющая увеличилась, было сложнее сдавать. Это связано не с дистанционным образованием, а, скорее, со стрессом в целом. Это в любом случае натаскивание. Сегодня любые школы натаскивают на сдачу экзамена», - отметил Володарский.

В свою очередь, общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова в пресс-центре НСН отметила, что сегодня много стобалльников по ЕГЭ, которые не владеют русским языком, писать грамотно не умеют.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил в пресс-центре НСН, что расходы на образование в сложный коронавирусный период должны расти, а не сокращаться, как сейчас.

