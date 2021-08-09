Омбудсмен: У Минпросвещения нет и не будет четких решений для нового учебного года
Амет Володарский в пресс-центре НСН призвал родителей помочь школам найти решение для сохранения обычного образовательного процесса.
В этом году школьников вновь ждет смешанный формат обучения, родители должны быть к этому готовы, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.
«Они находятся в той же самой ситуации, они под лупой. У Минпросвещения нет и не будет четких решений по вопросам, связанным с образовательным процессом в ковидную эпоху. Скорее всего, опять будет рваный образовательный процесс. Мы прекрасно понимаем, что при выявлении заболевшего в классе, сразу целый класс уходит на карантин. Два-три учителя уходят на изоляцию – и школа парализована. Я бы обратился к родительскому сообществу, необходимо более снисходительно отнестись к этому процессу, когда школа ищет возможности сохранить образование в этот период, не реагировать эмоционально», - отметил Володарский.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выразил надежду, что большинство школ 1 сентября начнут учебный год в обычно, аудиторном формате.
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