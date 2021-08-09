В Госдуме призвали перестать экономить на образовании

Правительство должно проанализировать расходы бюджета на сферу образования и выделять больше средств, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Согласно заключению Счетной Палаты, в 2021-2023 годах расходы на образование придется сократить с 3,9% до 3,6% от ВВП, то есть на 300 миллиардов рублей, в то время как их точно надо увеличивать. Согласно поручению президента, в 2021 году современные технологии должны были прийти в школы РФ. Расходы федерального бюджета на цифровизацию образования, на подключение к интернету, на компьютерное обеспечение и так далее сокращаются на 4 миллиарда рублей. Мне кажется, что, имея запас в 14 триллионов рублей в ФНБ, можно перестать экономить на образовании», - отметил Смолин.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН призвал родителей помочь школам найти решение для сохранения обычного образовательного процесса.

