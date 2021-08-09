В Госдуме призвали перестать экономить на образовании
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин отметил, что расходы на образование в сложный коронавирусный период должны расти, но они сокращаются.
Правительство должно проанализировать расходы бюджета на сферу образования и выделять больше средств, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.
«Согласно заключению Счетной Палаты, в 2021-2023 годах расходы на образование придется сократить с 3,9% до 3,6% от ВВП, то есть на 300 миллиардов рублей, в то время как их точно надо увеличивать. Согласно поручению президента, в 2021 году современные технологии должны были прийти в школы РФ. Расходы федерального бюджета на цифровизацию образования, на подключение к интернету, на компьютерное обеспечение и так далее сокращаются на 4 миллиарда рублей. Мне кажется, что, имея запас в 14 триллионов рублей в ФНБ, можно перестать экономить на образовании», - отметил Смолин.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН призвал родителей помочь школам найти решение для сохранения обычного образовательного процесса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Грабители на Урале взорвали банкомат и скрылись с деньгами
- Панин заплатит 500 евро за плевок «в рожу гниде» Соловьеву
- В Минцифры объяснили требование о переводе чиновников на российские мессенджеры
- Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Петербурге
- Вице-премьер Украины ждет, что Россия заплатит за Крым
- ФМБА утверждает, что в России нет дефицита донорской крови
- Стендап-комика Мирзализаде арестовали на 10 суток
- Певица МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы
- Лукашенко пообещал уйти с поста президента «даже очень скоро»
- Великобритания вводит новые торговые санкции против Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru