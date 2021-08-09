«Пожалейте наших детей!» Многодетная мать о дистанционном обучении

Валентина Красникова возмутилась тому, что Минпросвещения во время пандемии не организовало нормальный учебный процесс, а ответственность с детей за сдачу ОГЭ и ЕГЭ не сняло. 

Период пандемии и вынужденного дистанционного обучения оказался непростым для всех: обучение проводилось без учета интересов детей, родителей и учителей, заявила общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова в пресс-центре НСН.

«Ничего более кошмарного в жизни школьника, родителя и учителя, наверное, не было в истории. То, каким образом, это было организовано, это главный ужас, настолько неэффективно, настолько хаотично, бездарно. Я не хочу жалеть Минпросвещения, я хочу, чтобы пожалели наших детей, родителей и учителей. Почему мы должны решать вопросы, которые не решило министерство? Возьмите на себя ответственность. Вы с детей ответственность за экзамены не сняли, а учебный процесс не организовали нормально. Почему не пошли навстречу детям?», - возмутилась она.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН призвал родителей помочь школам найти решение для сохранения обычного образовательного процесса.

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