Эксперты оценили возможность введения обязательной вакцинации для студентов

Школьников вакцинироваться точно не заставят, так как идут исследования о возможности применения вакцины на детях, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Также Министерство образования не настаивает на обязательной вакцинации всех студентов, посмотрим, как это будет реализовываться», - отметил он.

В свою очередь, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН согласился, что никакой обязательной вакцинации быть не может и не должно быть, так как это незаконно.

«Минздрав заявил, что обязательной вакцинации не будет, все прочее – самоуправство ректоров. Не имеют право не пускать в общежитие или в вуз. Эти действия должны получить юридическую оценку прокуратурой», - заявил он.