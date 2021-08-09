Эксперты оценили возможность введения обязательной вакцинации для студентов

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин уверен, что учащихся не заставят вакцинироваться, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский объяснил, почему у вузов нет на это никаких прав.

Школьников вакцинироваться точно не заставят, так как идут исследования о возможности применения вакцины на детях, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Также Министерство образования не настаивает на обязательной вакцинации всех студентов, посмотрим, как это будет реализовываться», - отметил он.

В свою очередь, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН согласился, что никакой обязательной вакцинации быть не может и не должно быть, так как это незаконно.

«Минздрав заявил, что обязательной вакцинации не будет, все прочее – самоуправство ректоров. Не имеют право не пускать в общежитие или в вуз. Эти действия должны получить юридическую оценку прокуратурой», - заявил он.

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Специалист по детскому воспитанию, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова в пресс-центре НСН рассказала, что провела опрос в интернете по данному вопросу среди родителей и получила негативные комментарии.

«Родители писали: если нас заставят вакцинировать детей, мы все уйдем в онлайн, в школу мы не пойдем. На данной стадии вакцинация не вызывает доверия», - поделилась она.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН призвал родителей помочь школам найти решение для сохранения обычного образовательного процесса.

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:СтудентыВакцинацияКоронавирус
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