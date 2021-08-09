В Госдуме рассказали о формате обучения школьников в новом учебном году
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин уверен, что ряд ограничений в школах придется сохранить.
Формат обучения школьников будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, но большинство школ, скорее всего, будут работать в нормальном режиме, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.
«Надеюсь, большинство школ будут работать в нормальном, аудиторном режиме, хотя не могу исключить разных эксцессов, поскольку пока количество регионов, где ковид отступает меньше тех, где ковид отступает. В Москве, кстати, ковид отступает в отличие от некоторых других регионов», - отметил Смолин.
По его словам, формат обучения будет похож на тот, что сложился в школах в прошлом году.
«Будут стараться не сводить большое количество детей вместе, кормить в разное время, в разное время начинать уроки, там где явного отступления ковида не будет, стараться разводить по классам. Думаю, ситуация будет аналогичной прошлогодней», - рассказал Смолин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить «удаленку» для школьников города.
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