Мать 17 детей рассказала, как улучшить «удаленку» для школьников
Валентина Красникова уверена, что запись уроков заранее в «нормальном» качестве снимет дополнительную нагрузку с учителя и позволит ребенку лучше усвоить материал.
Необходимо снять лишнюю нагрузку с учителей и школьников, записывать уроки заранее и в нормальном качестве, а также сократить количество домашних заданий, заявила общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова в пресс-центре НСН.
«Это все очень просто решается. Записать все уроки заранее в нормальном качестве, пока есть это время. Если мы говорим о том, что, скорее всего, будет дистант, пожалуйста, запишите уроки всех классов в нормальном качестве, выложите их в свободный доступ и каким-то образом урегулируйте методически количество домашнего задания, который должен выполнять ребенок по каждому классу и программе. Учителя пусть проверяют домашнюю работу. Пусть дистант позволит учиться у кандидатов наук, у профессоров, вы позовите их и выложите всем», - рассказала Красникова.
Ранее она пожаловалась на плохую организацию дистанта и отвратительное качество связи.
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