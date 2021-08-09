Мать 17 детей рассказала, как улучшить «удаленку» для школьников

Необходимо снять лишнюю нагрузку с учителей и школьников, записывать уроки заранее и в нормальном качестве, а также сократить количество домашних заданий, заявила общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова в пресс-центре НСН.

«Это все очень просто решается. Записать все уроки заранее в нормальном качестве, пока есть это время. Если мы говорим о том, что, скорее всего, будет дистант, пожалуйста, запишите уроки всех классов в нормальном качестве, выложите их в свободный доступ и каким-то образом урегулируйте методически количество домашнего задания, который должен выполнять ребенок по каждому классу и программе. Учителя пусть проверяют домашнюю работу. Пусть дистант позволит учиться у кандидатов наук, у профессоров, вы позовите их и выложите всем», - рассказала Красникова.

Ранее она пожаловалась на плохую организацию дистанта и отвратительное качество связи.

