Жесткие санкции Байдена. «Газпром» может остановить «Северный поток-2»

На этом фоне «Газпром» предупредил о возможной приостановке строительства или полной отмене проекта «Северный поток – 2» в случае резкой смены политической ситуации, сообщалось в меморандуме к новому размещению бондов холдинга. Отмечается, что к такому развитию событий может привести напряжение между странами и изменение позиций партнеров и регулирующих органов.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснял, что такое сообщение «Газпрома» не должно испугать инвесторов, так как при размещении облигаций эмитент должен предупредить потенциальных инвесторов обо всех возможных рисках. Эксперт выразил уверенность, что строительство будет завершено к середине года, как и планировалось ранее.

«Это ничего не значит. Когда идет размещение бумаг, то необходимо указать возможные риски. Поэтому "Газпром" вынужден был сделать такое заявление», - объяснил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что шансов остановить достройку газопровода у американцев нет, а вот запретить ввести его в эксплуатацию они могут. По его мнению, новый пакет санкций США будет направлен на процесс ввода газопровода в эксплуатацию, поскольку запретить достройку не получилось.

«Физически труба будет построена, а они будут давить на европейцев и запрещать вводить в эксплуатацию. Здесь риск в том, что не Россия отвечает за этот процесс, в отличие от строительства. Здесь же европейские регуляторы будут сами принимать решение, и неизвестно, по каким нормам – по европейскому законодательству или с учетом американских санкций. Дело в том, что если газопровод построен, и все необходимые документы о его соответствии всем требованиям есть, то регулятор обязан выдать разрешение на ввод в эксплуатацию. Вот будет ли принято решение в соответствии с этими нормами – большой вопрос», - заявил Юшков.