Жесткие санкции Байдена. «Газпром» может остановить «Северный поток-2»
Администрация нового американского президента обещает приложить максимум усилий, чтобы помешать запуску газопровода.
Администрация избранного американского президента Джозефа Байдена сделает все возможное, чтобы остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2». Такие планы раскрыл кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен. По его словам, Байден выступает против проекта газопровода. «Избранный президент согласен, что этот проект — плохая идея», — отметил Блинкен.
США ввели новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2» 19 января. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». Также под ограничительные меры попало судно «Максим Горький». После этого из проекта вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. Помимо нее, проект покинули германский концерн Bilfinger, у которого было заключено несколько контрактов с оператором газопровода — компанией Nord Stream 2, датская инжиниринговая компания Ramboll. Норвежская DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из России в Германию.
На этом фоне «Газпром» предупредил о возможной приостановке строительства или полной отмене проекта «Северный поток – 2» в случае резкой смены политической ситуации, сообщалось в меморандуме к новому размещению бондов холдинга. Отмечается, что к такому развитию событий может привести напряжение между странами и изменение позиций партнеров и регулирующих органов.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснял, что такое сообщение «Газпрома» не должно испугать инвесторов, так как при размещении облигаций эмитент должен предупредить потенциальных инвесторов обо всех возможных рисках. Эксперт выразил уверенность, что строительство будет завершено к середине года, как и планировалось ранее.
«Это ничего не значит. Когда идет размещение бумаг, то необходимо указать возможные риски. Поэтому "Газпром" вынужден был сделать такое заявление», - объяснил он.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что шансов остановить достройку газопровода у американцев нет, а вот запретить ввести его в эксплуатацию они могут. По его мнению, новый пакет санкций США будет направлен на процесс ввода газопровода в эксплуатацию, поскольку запретить достройку не получилось.
«Физически труба будет построена, а они будут давить на европейцев и запрещать вводить в эксплуатацию. Здесь риск в том, что не Россия отвечает за этот процесс, в отличие от строительства. Здесь же европейские регуляторы будут сами принимать решение, и неизвестно, по каким нормам – по европейскому законодательству или с учетом американских санкций. Дело в том, что если газопровод построен, и все необходимые документы о его соответствии всем требованиям есть, то регулятор обязан выдать разрешение на ввод в эксплуатацию. Вот будет ли принято решение в соответствии с этими нормами – большой вопрос», - заявил Юшков.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, что заявления советников Байдена пока ничего не меняет.
«Это просто мягкое давление. Советник Байдена немцам говорит не грубым, не жестким, не командным языком, чтобы они приостановили постройку "Северного потока-2", а то будут введены санкции. Ничего в американской позиции не изменилось, просто тон изменился. Многие эксперты указывали, что Байден будет таким же жестким, как и Трамп. Дело не в президентах, а в Конгрессе, который требовал от Трампа беспрекословного запрета "Северного потока-2". И Конгресс не отступает. Они как собаки вцепились в этот проект, чтобы лишить Россию заработка на европейском рынке и продавать свой газ в Европу. Это американская цель, они от нее не отступят», - отметил Рар.
Но вопрос решен: немцы дают разрешение на достройку газопровода, другие европейские страны тоже не против, указал он.
«Проект нужен Германии, он соответствует европейской энергетической безопасности. Думаю, нарастает крупнейший конфликт между Америкой и Германией, Америкой и Европой. Байден будет продолжать такое же давление, как и Трамп, может, более мягкими словами», - пояснил эксперт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона все еще рассчитывает на завершение проекта. Он напомнил о сожалении властей о росте введения ограничений и грубом давлении, которое Вашингтон оказывает на «Северный поток-2».
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