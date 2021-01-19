«Газпром» сдается? США могут остановить «Северный поток-2»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН рассказал, что у Вашингтона есть шансы запретить ввод в эксплуатацию газопровода.
«Газпром» не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток-2» в случае смены политической обстановки, сообщается в меморандуме к размещению бондов.
Ранее власти Германии выразили разочарование решением американских властей ввести ограничительные меры в отношении российского судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя Минэкономики ФРГ.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что шансов остановить достройку газопровода у американцев нет, а вот запретить ввести его в эксплуатацию они могут.
«Санкции подразумевают, что у владеющею судном "Фортуна" компании будут заблокированы счета в американских банках, транзакции в долларах будут невозможны, с ней нельзя будет заключать договора и расплачиваться. Могут возникнуть проблемы и со страховкой. Компания становится токсичной. Но даже если судно потеряют страховку, ее всегда может застраховать российская компания под госгарантии», - сказал Юшков.
Он уточнил, что само судно «Фортуна» никаких санкций не нарушало, оно работало на мелководье, а санкции запрещают только глубоководные работы.
«Причина, по которой американские санкции нацелились на "Фортуну", возможно, в том, что в своем официальном релизе датский регулятор, который с 15 января 2021 года разрешил строительство газопровода в своей акватории судном "Фортуна" и судном снабжения "Мурман". Но вообще глубоководный участок будет строить судно "Академик Черский", но он нигде не фигурировал как достройщик глубоководной части трубопровода, нигде не заявлялось, что он будет что-то строить», - отметил эксперт.
По словам Юшкова, сами санкции создают проблемы компаниям в плане дальнейшего использования судов, задействованных в прокладке трубопровода. Он рассказал, что суда нельзя будет использовать на международном рынке, а в целом санкции рассчитаны на то, что компания, не сможет в дальнейшем находить новых клиентов и обанкротится.
«Но здесь российской стороне важно достроить именно этот газопровод, а что дальше будет с судами – вопрос вторичный. Будут эти суда работать только в России – ну и ладно. То есть остановить строительство американцам очень сложно. Санкции, которые запрещают строительство, уже есть, и Россия намерена их нарушать – в Германии достроили, будут достраивать и в Дании. Тем более, что "Газпром" готовился к достройке и собственники судов, которые участвуют в достройке газопровода, уже сменились. Теперь они принадлежат различным ООО или как "Академик Черский" "Самарскому теплоэнергетическому фонду". Хотя санкции предусматривают, что под санкции попадает и предыдущий собственник судна, чтобы не было попыток избежать их. Так что "Газпромфлот" все же может оказаться под санкциями Это необходимая жертва со стороны России, лишь бы достроить "Северный поток-2", - считает Юшков.
По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, новый пакет санкций США будет направлен на процесс ввода газопровода в эксплуатацию, поскольку запретить достройку не получилось.
«Физически труба будет построена, а они будут давить на европейцев и запрещать вводить в эксплуатацию. Здесь риск в том, что не Россия отвечает за этот процесс, в отличие от строительства. Здесь же европейские регуляторы будут сами принимать решение, и неизвестно, по каким нормам – по европейскому законодательству или с учетом американских санкций. Дело в том, что если газопровод построен, и все необходимые документы о его соответствии всем требованиям есть, то регулятор обязан выдать разрешение на ввод в эксплуатацию. Вот будет ли принято решение в соответствии с этими нормами – большой вопрос», - заявил Юшков.
Пока же запрещено лишь строительство и финансирование проекта, добавил он.
Согласно графику, трубоукладочная баржа «Фортуна» должна окончить работы по строительству газопровода в водах Дании в конце мая, а затем отправиться в Германию. Планировалось, что там судно завершит работу в июне.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.
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