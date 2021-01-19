«Газпром» сдается? США могут остановить «Северный поток-2»

«Но здесь российской стороне важно достроить именно этот газопровод, а что дальше будет с судами – вопрос вторичный. Будут эти суда работать только в России – ну и ладно. То есть остановить строительство американцам очень сложно. Санкции, которые запрещают строительство, уже есть, и Россия намерена их нарушать – в Германии достроили, будут достраивать и в Дании. Тем более, что "Газпром" готовился к достройке и собственники судов, которые участвуют в достройке газопровода, уже сменились. Теперь они принадлежат различным ООО или как "Академик Черский" "Самарскому теплоэнергетическому фонду". Хотя санкции предусматривают, что под санкции попадает и предыдущий собственник судна, чтобы не было попыток избежать их. Так что "Газпромфлот" все же может оказаться под санкциями Это необходимая жертва со стороны России, лишь бы достроить "Северный поток-2", - считает Юшков.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, новый пакет санкций США будет направлен на процесс ввода газопровода в эксплуатацию, поскольку запретить достройку не получилось.

«Физически труба будет построена, а они будут давить на европейцев и запрещать вводить в эксплуатацию. Здесь риск в том, что не Россия отвечает за этот процесс, в отличие от строительства. Здесь же европейские регуляторы будут сами принимать решение, и неизвестно, по каким нормам – по европейскому законодательству или с учетом американских санкций. Дело в том, что если газопровод построен, и все необходимые документы о его соответствии всем требованиям есть, то регулятор обязан выдать разрешение на ввод в эксплуатацию. Вот будет ли принято решение в соответствии с этими нормами – большой вопрос», - заявил Юшков.

Пока же запрещено лишь строительство и финансирование проекта, добавил он.

Согласно графику, трубоукладочная баржа «Фортуна» должна окончить работы по строительству газопровода в водах Дании в конце мая, а затем отправиться в Германию. Планировалось, что там судно завершит работу в июне.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.

