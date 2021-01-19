«Символ противоборства». Зачем «Газпром» заговорил об отмене «Северного потока-2»
Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН рассказал, почему инвесторам не стоит пугаться подобных заявлений.
«Газпром» предупредил инвесторов о возможной приостановке строительства или полной отмене проекта «Северный поток – 2» в случае резкой смены политической ситуации. Такое сообщение содержится в проспекте размещения евробондов компании. Уточняется, что к такому развитию событий может привести напряжение между странами и изменение позиций партнеров и регулирующих органов.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, что такое сообщение не должно испугать инвесторов.
«Это ничего не значит. Когда идет размещение бумаг, то необходимо указать возможные риски. Поэтому "Газпром" вынужден был сделать такое заявление», - объяснил он.
Пикин выразил уверенность, что строительство будет завершено к середине года, согласно ранее опубликованному плану. Он также отметил, что «Газпром» не несет никаких потерь из-за задержки строительства трубопровода.
«По плану проект должен был быть реализован в первом квартале прошлого года. Из-за санкций США в декабре планы сдвинули на год. Сейчас компании готовы к санкциям. Козни вокруг проекта лишь способствуют сплоченности. Газопровод стал символом противоборства с санкциями. Так что никаких имиджевых потерь тут нет. "Северный поток-2" будет построен во что бы то ни стало», - заключил директор Фонда энергетического развития.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.
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