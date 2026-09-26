Самую длинную лестницу в России закрыли для посещения из-за активности медведей

Лестница, ведущая на Торгашинский хребет, — одно из любимых мест для прогулок и активного отдыха. Её открыли в 2021 году, а протяжённость сооружения достигает 1,2 км: это рекорд для России — такого длинного лестничного маршрута в стране больше нет.

В администрации уточнили, что объект закрыт, а у входа разместили предупреждающую табличку: в целях безопасности подниматься по лестнице сейчас не стоит.

Ранее доктор биологических наук, биолог-охотовед Анатолий Кудактин сказал НСН, что в столкновении с медведем можно использовать перцовый баллончик, петарду и свисток, тогда шансы выжить повысятся.

