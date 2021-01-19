Zurich Insurance Group вышла из проекта газопровода «Северный поток— 2»

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group подтвердила выход из проекта газопровода «Северный поток — 2».

Ранее СМИ сообщали, что Zurich Insurance Group как возможный главный страховщик газопровода может оказаться под санкционным ударом США, в связи с чем компания приняла решение о выходе из проекта.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства заявление Zurich Insurance, компания приостановила «действие всех наших страховых покрытий, которые подпадали под санкции в соответствии с Законом о государственной обороне», принятом в США.

Американский Сенат 1 января одобрил оборонный бюджет на 2021 год, согласно которому будут расширены санкции в отношении организаций, предоставивших услуги для тестирования, инспекции или сертификации «Северного потока — 2».

