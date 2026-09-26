В Санкт-Петербурге с 1 октября отменят коронавирусные ограничения

Основанием для такого решения стало предписание главного санитарного врача по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области Наталии Башкетовой.

Напомним, ограничительные меры в городе начали действовать 13 марта 2020 года, а в последующие годы их поэтапно ослабляли.

На данный момент из всего комплекса ограничений остаётся в силе лишь один пункт: запрет на организацию массовых мероприятий без получения специального разрешения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

