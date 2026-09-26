В Санкт-Петербурге с 1 октября отменят коронавирусные ограничения
Власти Санкт‑Петербурга объявили об отмене антиковидных ограничений с 1 октября. Информацию подтвердила пресс‑служба городской администрации.
Основанием для такого решения стало предписание главного санитарного врача по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области Наталии Башкетовой.
Напомним, ограничительные меры в городе начали действовать 13 марта 2020 года, а в последующие годы их поэтапно ослабляли.
На данный момент из всего комплекса ограничений остаётся в силе лишь один пункт: запрет на организацию массовых мероприятий без получения специального разрешения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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