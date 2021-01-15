Вцепились как собаки. В Германии оценили смену тона США по «Северному потоку-2»
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, почему заявление советника Байдена о приостановке санкций ничего не поменяет.
США должны приостановить действие санкций из-за «Северного потока-2», а Европа - строительство этого газопровода, предложил советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс. Как он заявил газете Handelsblatt, необходимо спокойно провести переговоры между США и вовлеченными в проект странами.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, что это заявление советника Байдена ничего не поменяет.
«Это просто мягкое давление. Советник Байдена немцам говорит не грубым, не жестким, не командным языком, чтобы они приостановили постройку "Северного потока-2", а то будут введены санкции. Ничего в американской позиции не изменилось, просто тон изменился. Многие эксперты указывали, что Байден будет таким же жестким, как и Трамп. Дело не в президентах, а в Конгрессе, который требовал от Трампа беспрекословного запрета "Северного потока-2". И Конгресс не отступает. Они как собаки вцепились в этот проект, чтобы лишить Россию заработка на европейском рынке и продавать свой газ в Европу. Это американская цель, они от нее не отступят», - отметил Рар.
Но вопрос решен: немцы дают разрешение на достройку газопровода, другие европейские страны тоже не против, указал он.
«Проект нужен Германии, он соответствует европейской энергетической безопасности. Думаю, нарастает крупнейший конфликт между Америкой и Германией, Америкой и Европой. Байден будет продолжать такое же давление, как и Трамп, может, более мягкими словами», - пояснил эксперт.
По его словам, отказ от газопровода под давлением санкций США не скажется на инвестиционной привлекательности ЕС. Но вопрос «Северного потока-2» не экономический, а политический.
«Российский бизнес менее интересен, чем американский. Америка – один из главных торговых партнеров Германии и Европейского союза. Но в газовой сфере очень много немецких фирм работают с Россией, а не Америкой. Поэтому главам этих компаний, вероятно, будет запрещен въезд в Америку, будут наложены санкции. Думаю, немецкое правительство будет их защищать, насколько оно может. Но американцы – хозяева в Европе. Они сильнее Европы. У них финансовые рычаги, они наказывают тех, кто действует не в интересах Америки, торгует с Ираном или Россией. Они могут вводить экстерриториальные санкции. Это вопрос не экономический, а политический. Думаю, для европейских элит это неприемлемо», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия заинтересована в переговорах с новой администрацией США по «Северному потоку-2».
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