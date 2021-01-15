Вцепились как собаки. В Германии оценили смену тона США по «Северному потоку-2»

США должны приостановить действие санкций из-за «Северного потока-2», а Европа - строительство этого газопровода, предложил советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс. Как он заявил газете Handelsblatt, необходимо спокойно провести переговоры между США и вовлеченными в проект странами.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, что это заявление советника Байдена ничего не поменяет.

«Это просто мягкое давление. Советник Байдена немцам говорит не грубым, не жестким, не командным языком, чтобы они приостановили постройку "Северного потока-2", а то будут введены санкции. Ничего в американской позиции не изменилось, просто тон изменился. Многие эксперты указывали, что Байден будет таким же жестким, как и Трамп. Дело не в президентах, а в Конгрессе, который требовал от Трампа беспрекословного запрета "Северного потока-2". И Конгресс не отступает. Они как собаки вцепились в этот проект, чтобы лишить Россию заработка на европейском рынке и продавать свой газ в Европу. Это американская цель, они от нее не отступят», - отметил Рар.