Руденя выступил против концерта Канье Уэста, но оставил решение за Петербургом
Полномочный представитель президента в Северо‑Западном федеральном округе Игорь Руденя в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым обозначил свою позицию по поводу возможного концерта Канье Уэста в Санкт‑Петербурге. По его мнению, решение о проведении мероприятия должны принимать городские власти — и обязательно с опорой на мнение горожан.
При этом Игорь Руденя отметил, что в период руководства Тверской областью он не стал бы организовывать подобное выступление. Он считает, что для молодёжи стоит предлагать более содержательные и значимые культурные события. Полпред раскритиковал образ зарубежных артистов, которые, по его словам, демонстрируют нестабильное поведение, продвигают националистические взгляды и подают не лучший пример.
Руденя отдельно подчеркнул: применительно к Санкт‑Петербургу право финального решения должно оставаться у городских властей, но при этом важно принимать во внимание и настроения жителей.
Ситуация вокруг концертов Канье Уэста в Петербурге остаётся неопределённой уже более месяца. Изначально шоу планировали провести 10 и 11 октября, но позже возникли сложности с выбором площадки и согласованием события. Сейчас информация о перспективах проведения шоу у разных сторон расходится — единой картины нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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