С 1 октября 2026 года условия семейной ипотеки привяжут к числу детей. В Москве, Санкт-Петербурге и их областях ставки составят: 12% для семей с одним ребенком, 10% — с двумя, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — с пятью и более. В остальных регионах ставки будут на два процентных пункта ниже: от 10% для пар с одним ребенком до 2% для семей с пятью и более детьми.

От количества детей будет зависеть и максимальная сумма кредита. В столичных регионах лимиты составят 12 миллионов рублей для семей с одним ребенком, 15 миллионов — с двумя, 18 миллионов — с тремя и более. В остальных субъектах — шесть миллионов, восемь миллионов и 10 миллионов рублей соответственно.