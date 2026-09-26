Неподъемная льгота: Как новые правила ипотеки ударят по семьям с 1-2 детьми
С октября 2026 года правила семейной ипотеки серьезно меняются. Для большинства семей кредит станет ощутимо дороже.
С 1 октября 2026 года условия семейной ипотеки привяжут к числу детей. В Москве, Санкт-Петербурге и их областях ставки составят: 12% для семей с одним ребенком, 10% — с двумя, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — с пятью и более. В остальных регионах ставки будут на два процентных пункта ниже: от 10% для пар с одним ребенком до 2% для семей с пятью и более детьми.
От количества детей будет зависеть и максимальная сумма кредита. В столичных регионах лимиты составят 12 миллионов рублей для семей с одним ребенком, 15 миллионов — с двумя, 18 миллионов — с тремя и более. В остальных субъектах — шесть миллионов, восемь миллионов и 10 миллионов рублей соответственно.
КОГО ЗАТРОНУТ ИЗМЕНЕНИЯ
Условия ухудшатся прежде всего для семей с одним-двумя детьми, а их большинство. По переписи 2021 года, из 15,53 миллиона домохозяйств с несовершеннолетними 13,8 миллиона имели одного или двух детей. Если учесть долю семей, где хотя бы один ребенок младше семи лет (примерно 43,6%), потенциально изменения затронут около шести миллионов семей.
Реально же пострадают порядка двух-четырех миллионов, считает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова: около дух миллионов семей уже воспользовались программой, и не все потенциальные заемщики смогут претендовать на ипотеку на нынешних условиях, отмечает газета «Известия».
КАК ВЫРАСТЕТ НАГРУЗКА НА ЗАЕМЩИКОВ
Льготную ставку сохранят только на первые 15 лет кредита вместо прежних 30. После этого процент пересчитают по формуле «ключевая ставка + 2 п.п.». На практике банки начнут реже одобрять кредиты на долгий срок, а заемщикам придется быстрее гасить долг — ежемесячный платеж вырастет практически вдвое.
Часть покупателей обратится на вторичный рынок, где цены ниже, чем на первичке. Это ускорит рост цен на старые квартиры. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отметила, что застройщиков же ждет резкое падение спроса на новостройки: до сих пор льготная ипотека обеспечивала до 70% их продаж, и около половины льготных кредитов брали семьи с одним ребенком — именно им новые условия становятся невыгодны.
«Столь радикальное ухудшение условий вряд ли вызовет ажиотаж. Ключевая и самая болезненная новация — ограничение срока субсидирования 15 годами вместо прежних 30 лет. Для заемщика это означает, что ежемесячный платеж по кредиту вырастет практически в два раза. Никакого энтузиазма это не вызовет, никто не побежит оформлять такую ипотеку. Мне искренне жаль застройщиков. В прошлые годы до 70% их продаж обеспечивала именно льготная ипотека. Теперь же трудно представить, кто станет покупать новостройки. Около половины всех льготных кредитов брали семьи с одним ребенком. С новыми правилами им это становится невыгодно из-за возросших ежемесячных платежей», – пояснила специалист по недвижимости в беседе с НСН.
По ее словам, формально программу сохранили до 2030 года, но параметры сделали такими, что брать такой кредит мало кто захочет. За годы действия льготных программ цены на недвижимость в большинстве городов выросли почти вдвое, а доступность жилья снизилась: если в 2019 году условной семье требовалось 2,5 года для покрытия стоимости квартиры, то сейчас — около шести лет.
ЦЕЛИ РЕФОРМЫ
Реформа преследует прагматичную цель — снизить нагрузку на дефицитный бюджет, сократив объем субсидий банкам, отметила Радченко
«Давайте признаем честно: данные изменения выгодны прежде всего дефицитному государственному бюджету. Правительство стремится сократить объем субсидий, которые оно обязано выплачивать банкам для компенсации разницы между льготной и запредельной рыночной ставками. При этом пострадают все: у застройщиков упадут продажи, у банков существенно сократятся темпы выдачи кредитов, не говоря уже о нагрузке на многодетные семьи. Статистика сурова: за последние шесть лет действия льготной ипотеки рождаемость в стране ежегодно снижалась и в общей сложности упала на 26%. Это доказывает, что сама по себе программа не имеет ожидаемого эффекта для демографии», – заявила эксперт.
Глобальный кризис доступности жилья, обратила внимание Радченко, теперь усугубляется сокращением сроков кредитования, делая покупку квартиры неподъемной даже для многодетных семей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российский гимнаст Заика стал автором именного элемента
- Руденя выступил против концерта Канье Уэста, но оставил решение за Петербургом
- Самую длинную лестницу в России закрыли для посещения из-за активности медведей
- Неподъемная льгота: Как новые правила ипотеки ударят по семьям с 1-2 детьми
- В Пакистане 11 человек погибли из-за взрыва
- Жительнице Москвы сломали челюсть во время удаления зуба мудрости
- Депутат Бессараб: Пенсия от государства в РФ может превышать 100 тысяч рублей
- Семья Михаила Круга согласилась на съемки фильма Андреасяном
- В Санкт-Петербурге с 1 октября отменят коронавирусные ограничения
- Следствие рассматривает три причины пожара на «Триумфе» у берегов Камчатки