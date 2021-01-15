Вопрос чести. «Северный поток-2» достроят, несмотря на санкции США

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» планирует завершить его строительство в июне этого года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и график работ Nord Stream 2. По информации американского издания, трубоукладочная баржа «Фортуна» должна окончить работы в водах Дании в конце мая, а затем отправиться в Германию. Планируется, что там судно завершит строительство уже в июне.

Ранее компания Nord Stream 2 AG подтвердила сроки возобновления строительства «Северного потока-2». В ее пресс-службе заявили, что работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января.

Укладка «Северного потока-2» должна была завершиться в конце 2019 года, однако была отложена после того, как проект покинуло швейцарское судно Allseas. Это произошло после введения США санкций в отношении участников строительства. Также датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта, побоявшись санкций.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, что у американских политиков мало шансов помешать строительству газопровода.

«Шансы помешать есть, но их реализация крайне мала. Способы борьбы США с "Северным потоком-2" вызывают негатив у европейских политиков и крупного бизнеса. Это говорит о том, что Европа готова всё же довести строительство газопровода до конца. Мы упираемся в то, что проект состоит из двух ниток, по сути это два трубопровода. Один из них находится в большей степени готовности, достраивать сначала будут его. Кроме того, между завершением строительства и введением в эксплуатацию есть период, когда решаются все технические и юридические операции. Тем не менее, вероятно, "Северный поток-2" целиком сможет заработать в середине текущего года», - заключил Фролов.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН не стал исключать возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.