Вопрос чести. «Северный поток-2» достроят, несмотря на санкции США
Окончательное завершение строительства газопровода из России в Европу должно состояться уже в июне.
Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» планирует завершить его строительство в июне этого года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и график работ Nord Stream 2. По информации американского издания, трубоукладочная баржа «Фортуна» должна окончить работы в водах Дании в конце мая, а затем отправиться в Германию. Планируется, что там судно завершит строительство уже в июне.
Ранее компания Nord Stream 2 AG подтвердила сроки возобновления строительства «Северного потока-2». В ее пресс-службе заявили, что работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января.
Укладка «Северного потока-2» должна была завершиться в конце 2019 года, однако была отложена после того, как проект покинуло швейцарское судно Allseas. Это произошло после введения США санкций в отношении участников строительства. Также датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта, побоявшись санкций.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, что у американских политиков мало шансов помешать строительству газопровода.
«Шансы помешать есть, но их реализация крайне мала. Способы борьбы США с "Северным потоком-2" вызывают негатив у европейских политиков и крупного бизнеса. Это говорит о том, что Европа готова всё же довести строительство газопровода до конца. Мы упираемся в то, что проект состоит из двух ниток, по сути это два трубопровода. Один из них находится в большей степени готовности, достраивать сначала будут его. Кроме того, между завершением строительства и введением в эксплуатацию есть период, когда решаются все технические и юридические операции. Тем не менее, вероятно, "Северный поток-2" целиком сможет заработать в середине текущего года», - заключил Фролов.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН не стал исключать возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.
«Я боюсь, что США могут начать вводить санкции уже напрямую против Германии и созданного ею фонда. То есть это не наказание каких-то фирм, а прямая агрессия против государства, сродни военным действиям», - сказал он.
По словам Рара, достройка газопровода – вопрос чести, он будет достроен, но будут проблемы с эксплуатацией. Ведь американцы и их союзники в Европе, Польша и Прибалтика, по его словам, выступают не против самого газопровода, а против российского газа вообще, потому проблемы будут и после достройки.
Госдепартамент США в январе направил европейским компаниям, участвующим в проекте «Северный поток-2» уведомление о том, что это грозит им санкциями. Госдеп планирует опубликовать доклад, в котором будут перечислены все компании, участвующие в проекте трубопровода. В их числе — страховщики «Северного потока-2», компании, сертифицирующие оборудование, а также те структуры, которые непосредственно занимаются строительством.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что заявление Госдепа следует рассматривать как очередное напоминание о санкциях США.
«Угрозы ничего не решают. Госдеп напомнил еще раз о введенных санкциях, чтобы никто не забыл. Это нужно рассматривать как напоминалку, не более того. К сожалению, санкции стали данностью международных отношений. Мы можем отвечать на языке дипломатов. Но все уже в курсе! Кто хотел выйти из проекта, тот давно вышел и об этом заявил. В частности, норвежцы, которые прекратили с января свою деятельность в этом направлении», - отметил он.
Пикин добавил, что проект может быть завершен, так как для этого имеются все технологические возможности, а необходимые разрешения получены.
«Это, на мой взгляд, косвенные санкции. Несмотря на их введение, все возможности для того, чтобы достроить газопровод, у нас есть. И технологические возможности, и возможности получить одобрение в датских водах, несмотря на введение санкций. Такие механизмы существуют. Я думаю, что с 15 января мы начнем прокладывать окончательный кусок маршрута, как и заявлялось по плану, а в середине года мы завершим проект», - заявил он.
В декабре в ходе большой пресс-конференции выражал надежду на скорое завершение строительства «Северного потока-2» президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отмечал, что этот проект выгоден всей Европе.
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