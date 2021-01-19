«Газпром» предупредил о возможной отмене проекта «Северный поток – 2»
«Газпром» предупреждает о возможной приостановке строительства или полной отмене проекта «Северный поток – 2» в случае резкой смены политической ситуации, говорится в меморандуме к новому размещению бондов холдинга.
Отмечается, что к такому развитию событий может привести напряжение между странами и изменение позиций партнеров и регулирующих органов.
Ранее глава «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова отметила, что инвестиции в проекты в газовой отрасли подвержены политическому давлению, особенно в Евросоюзе.
Между тем, власти Германии выразили разочарование решением американских властей ввести ограничительные меры в отношении российского судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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