В Пакистане 11 человек погибли из-за взрыва
В городе Дера‑Исмаил‑Хан (северо‑запад Пакистана) прогремел взрыв — в результате трагедии 11 человек погибли, ещё 30 получили ранения.
Данные приводит агентство Reuters со ссылкой на представителей экстренных служб/ Lополнительная информация пока не раскрывается.
Ещё один тяжёлый инцидент произошёл 18 сентября в пакистанском городе Кохат. У мечети, где верующие собрались на молитву, террорист‑смертник совершил нападение: он врезался на автомобиле, начинённом взрывчаткой, в стену здания полицейского комплекса. После этого группа боевиков начала стрелять по правоохранителям — перестрелка длилась около 20 часов. Жертвами атаки стали 31 человек (среди них — 16 полицейских), свыше 100 человек были ранены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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