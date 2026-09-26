В Пакистане 11 человек погибли из-за взрыва

Данные приводит агентство Reuters со ссылкой на представителей экстренных служб/ Lополнительная информация пока не раскрывается.

Ещё один тяжёлый инцидент произошёл 18 сентября в пакистанском городе Кохат. У мечети, где верующие собрались на молитву, террорист‑смертник совершил нападение: он врезался на автомобиле, начинённом взрывчаткой, в стену здания полицейского комплекса. После этого группа боевиков начала стрелять по правоохранителям — перестрелка длилась около 20 часов. Жертвами атаки стали 31 человек (среди них — 16 полицейских), свыше 100 человек были ранены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».