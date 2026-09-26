Семья Михаила Круга согласилась на съемки фильма Андреасяном
Семья Михаила Круга дала согласие на участие в создании биографического фильма о певце — картину планирует поставить режиссёр Сарик Андреасян. Об этом рассказала сестра артиста Ольга в беседе с изданием «Подъём».
По словам Ольги, она не знакома с творчеством Андреасяна и никогда не видела его работ, но полностью доверяет вдове Михаила — Ирине Круг. Именно Ирина вместе с сыном Александром Кругом участвовала в переговорах: им поступило предложение, после чего их пригласили обсудить детали проекта. «Да, сотрудничать будем. Я лично не встречалась с работами режиссёра, не знакома, не знаю, кто это. Но я Ирине доверяю», — пояснила Ольга.
Продюсер Гевонд Андреасян ранее анонсировал, что совместно с братом Сариком Андреасяном займётся съёмками художественного байопика о шансонье Михаиле Круге. По его информации, премьера фильма намечена на 2027 год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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