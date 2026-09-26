Семья Михаила Круга согласилась на съемки фильма Андреасяном

По словам Ольги, она не знакома с творчеством Андреасяна и никогда не видела его работ, но полностью доверяет вдове Михаила — Ирине Круг. Именно Ирина вместе с сыном Александром Кругом участвовала в переговорах: им поступило предложение, после чего их пригласили обсудить детали проекта. «Да, сотрудничать будем. Я лично не встречалась с работами режиссёра, не знакома, не знаю, кто это. Но я Ирине доверяю», — пояснила Ольга.

Продюсер Гевонд Андреасян ранее анонсировал, что совместно с братом Сариком Андреасяном займётся съёмками художественного байопика о шансонье Михаиле Круге. По его информации, премьера фильма намечена на 2027 год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

