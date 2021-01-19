Песков прокомментировал новые санкции США против РФ и «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал агентству РИА Новости санкции США в отношении РФ, касающиеся проекта газопровода «Северный поток-2».
Ранее СМИ сообщали о готовящихся санкциях против трубоукладчика газопровода судна «Фортуна», отмечает «Свободная пресса». Позже Минфин США официально опубликовал новый санкционный список, в который вошли «Фортуна», его владелец компания «КВТ-Рус», предприятие «Рустанкер», а также ходящие под российским флагом суда «Максим Горький» и «Сьерра».
Песков отметил, что отвечал на вопрос о санкциях «утром на конференц-колле». Пресс-секретарь президента напомнил о сожалении властей о росте введения незаконных ограничений и грубом давлении, которое Вашингтон оказывает на «Северный поток-2».
Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва внимательно следит за ситуацией, чтобы продолжить работу по финализации проекта газопровода.
«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода из России в Германию. Строительные работы были возобновлены в декабре после годичного перерыва из-за американских санкций. Газопровод построен на 93%, сухопутная часть «Северного потока - 2» готова к эксплуатации.
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