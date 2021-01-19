США включили трубоукладчик «Фортуна» в новый список санкций против РФ
США расширили санкции против России в рамках закона о противодействии противникам страны (CAATSA). Сообщение об этом опубликовано на сайте американского министерства финансов.
Под ограничения Минфина попадут базирующиеся в РФ компании «КВТ-Рус» и «Рустанкер». Ограничения предусматривают запрет на экспорт, банковские и валютные операции, блокирование имущества и активов.
Кроме того, санкции затронут участвующий в строительстве «Северного потока-2» российский трубоукладчик «Фортуна», а также ходящие под флагом РФ суда «Максим Горький» и «Сьерра».
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщала, что во вторник власти США введут санкции против судна «Фортуна». По данным издания, американское правительство проинформировало об этом власти ФРГ и других партнёров в Европе.
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