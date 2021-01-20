Блинкен: США будут убеждать зарубежных партнеров остановить строительство «Северного потока 2»

США 19 января расширили санкции против России в рамках закона о противодействии противникам страны (CAATSA). Они затронут участвующий в строительстве «Северного потока-2» российский трубоукладчик «Фортуна», а также ходящие под флагом РФ суда «Максим Горький» и «Сьерра».

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что санкции, введенные США против проекта «Северный поток-2», являются нарушением международного права.

