Депутат Бессараб: Пенсия от государства в РФ может превышать 100 тысяч рублей

Она отметила, что у отдельных категорий граждан пенсионные выплаты превышают 100 тысяч рублей. К таким группам относятся космонавты, Герои Советского Союза, Герои России, Герои Труда России, а также матери‑героини. Помимо основной пенсии, этим гражданам полагается дополнительное материальное обеспечение — его размер составляет 36,5 тысячи рублей.

Светлана Бессараб также пояснила, что величина страховой пенсии напрямую связана с уровнем прежнего заработка человека: в среднем пенсионеры получают примерно 40% от той суммы, которую зарабатывали до выхода на пенсию.

В проекте бюджета на 2027 год предусмотрено двукратное повышение пенсионных выплат — с такой инициативой выступил Минфин. Первое повышение намечено на 1 февраля: ожидается рост пенсий на 6,8%. Второй этап индексации запланирован на 1 апреля — пенсии увеличат на 3,3%, ориентируясь на динамику роста средней заработной платы по стране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

