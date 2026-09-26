«Владимирский централ» — на экран: Братья Андреасян взялись за историю Круга
Анонс фильма о Михаиле Круге от братьев Андреасян взорвал медиапространство. Для кого-то это повод для едких комментариев, для других — шанс увидеть любимую историю в кино.
Кинокомпания режиссера Сарика и его брата-продюсера Гевонда Андреасянов приступит к съемкам биографического фильма о легендарном шансонье Михаиле Круге в 2027 году. Об этом сообщил сам Гевонд на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, заявив, что картина охватит весь жизненный путь музыканта – «от детства до, к сожалению, момента убийства».
Заявление прозвучало 24 сентября на дискуссии «Жадность и жанры» в рамках форума. В обсуждении участвовали Федор Бондарчук, Сергей Сельянов и Константин Эрнст. Именно Эрнст, гендиректор Первого канала, перед тем как дать слово Гевонду, отпустил примечательную реплику. Он заявил, что не смог досмотреть до конца ни одного фильма братьев Андреасян, отмечает издание «Фонтанка».
«Братья Андреасян: я часто шучу на их тему. Я не имею права говорить о кинематографе братьев, потому что ни одного фильма не досмотрел… просто не смог, простите», — сказал Эрнст, назвав братьев «уникальным опытом, когда люди, не пользуясь никакими государственными средствами, делают год за годом по два, а то и по три фильма. И собирают все больше и больше».
Андреасяну пришлось реагировать на месте. Он ответил, что фильмы разных лет отличаются по качеству: «С каждым годом мы делаем лучше, поверьте, просто попробуйте еще раз».
В качестве доказательства прогресса он сослался на трейлер недавно завершенной экранизации «Войны и мира», который, по его словам, получил «максимально позитивный отклик».
ЧТО ИЗВЕСТНО О ФИЛЬМЕ
Гевонд Андреасян назвал проект эксклюзивом и рассказал, что байопик охватит всю жизнь Круга – от ранних лет до трагической гибели в 2002 году. Также продюсер сообщил, что компания приобрела права на книги, по которым в следующем году будет запущен цикл фильмов-мелодрам.
Детали о сценарии, актерском составе, дате премьеры и площадке проката пока не раскрываются. Однако уже известно, что картина будет охватывать более широкий период, чем предыдущие экранизации о Круге.
СЕМЬЯ КРУГА ДАЛА СОГЛАСИЕ
Семья Михаила Круга согласилась сотрудничать с Андреасянами. По словам сестры артиста Ольги, на переговоры ездили сын Александра Круг и вдова певца Ирина Круг.
«Да, сотрудничать будем. На переговоры ездил Александр Круг и Ирина Круг – ей позвонили, предложили, на переговоры пригласили», – сообщила она изданию «Подъем».
При этом Ольга призналась, что не знакома с творчеством Сарика Андреасяна.
РЕАКЦИЯ В СЕТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ
Анонс вызвал бурную и преимущественно скептическую реакцию в соцсетях. На сайте издания «Фонтанка», где вышла заметка о проекте, комментарии пестрят сарказмом: «И до Круга бракоделы добрались», «Про благородного следопыта Михаила Круга и его друзей индейцев».
В Telegram-каналах реакция варьируется от сдержанного оптимизма до откровенного возмущения.
«Ух, наконец-то ему прилетит как следует, если (по-любому) снимет *** (некачественное кино – прим. НСН). Это не государство кидать на бабки, тут люди серьезные спросят», – написал один из пользователей.
Кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в беседе с «Газетой.Ru» дал более взвешенную оценку. Он считает, что фильм в итоге окупится, несмотря на негативные отзывы.
«Они уже много фильмов делали, и они все окупаются. Поэтому какую-то аудиторию они найдут. Скорее всего, даже заработают или выйдут в ноль. Я не особо фанат нынешнего творчество Андреасянов, но оно собирает деньги. Принято ругать их и говорить, что будет провал, но они как-то живут на самоокупаемости. Думаю, что среднестатистический зритель, который увидит имя любимого артиста, не будет смотреть, что фильм снимали Андреасяны. А качество фильма не столь важно, потому что маркетинговая составляющая сделает 100%», – указал Баженов.
По его мнению, недовольство связано прежде всего с репутацией Андреасянов, а не с самим проектом.
«Скорее всего, недовольства есть, потому что это Андреасян», – отметил кинокритик.
Баженов напомнил, что уже выходил сериал «Легенды о Круге» (2011), и «он показался не очень качественным», но для фанатов Круга премьера фильма в кинотеатре станет «знаковым моментом, и это пропустить нельзя».
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Скепсис вокруг проектов Андреасяна имеет и политическое измерение. Еще в марте 2025 года депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил министру культуры Ольге Любимовой обращение с предложением пересмотреть госфинансирование фильмов Сарика Андреасяна.
По данным депутата, за 10 лет из бюджета на проекты режиссера было выделено 590 млн рублей — 415 млн безвозмездных субсидий и 175 млн возвратных средств Фонду кино, при этом кассовые сборы, по мнению Гусева, свидетельствуют о низкой востребованности картин.
Тогда Сарик Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет.
«Денег мы не получаем от государства около восьми лет! Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов», – написал Андреасян в своем Telegram-канале.
ПРЕДЫСТОРИЯ: «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
Это не первая попытка экранизировать биографию Круга. В 2011 году вышел четырехсерийный мини-сериал «Легенды о Круге» (режиссер Тимур Кабулов). Сериал вызвал неоднозначную реакцию: зрители отмечали внешнее сходство актера Юрия Кузнецова-Таежного с Кругом, но критиковали фактические неточности и художественные преувеличения.
Вдова певца Ирина Круг назвала проект «красивой сказкой» и утверждала, что в жизни Михаил никогда не был «злым, суровым и приблатненным» — он был добрым и много шутил.
«Это бытовуха! Обычный бытовой сериал. Очень средненький во всех отношениях: по игре актеров, по сценарию, работе режиссера, оператора-постановщика. Жалко! Ведь фильм этот о судьбе совсем не среднего музыканта, поэта, интересного человека, крупной личности», – сказал в интервью «Вечерней Москве» друг Круга, писатель Александр Смирнов.
Он утверждал, что фильм продвигает версию заказного убийства, тогда как на деле, по его словам, убийцы были обычными воришками, не имевшими отношения к криминальному миру.
ЧТО ДАЛЬШЕ
Помимо байопика о Круге, братья Андреасян продолжают работу над биографическим фильмом об олимпийском чемпионе Романе Костомарове, перенесшем ампутацию конечностей из-за осложнений после коронавируса. Главную роль в той картине исполнит Кирилл Зайцев («Движение вверх»), роль супруги спортсмена Оксаны Домниной — Анна Станкина. Также летом 2027 года Андреасяны планируют начать съемки новой экранизации «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Самойлова призналась, что должна была развестись с Джиганом еще в 2020 году
- Армия России поразила логистический центр ВСУ в Одессе
- Вучич поблагодарил Путина за помощь России в тушении лесных пожаров в Сербии
- Жители ФРГ обращаются в консульство в Австрии насчет переселения в Россию
- «Владимирский централ» — на экран: Братья Андреасян взялись за историю Круга
- Российский гимнаст Заика стал автором именного элемента
- Руденя выступил против концерта Канье Уэста, но оставил решение за Петербургом
- Самую длинную лестницу в России закрыли для посещения из-за активности медведей
- Неподъемная льгота: Как новые правила ипотеки ударят по семьям с 1-2 детьми
- В Пакистане 11 человек погибли из-за взрыва