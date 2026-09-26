Заявление прозвучало 24 сентября на дискуссии «Жадность и жанры» в рамках форума. В обсуждении участвовали Федор Бондарчук, Сергей Сельянов и Константин Эрнст. Именно Эрнст, гендиректор Первого канала, перед тем как дать слово Гевонду, отпустил примечательную реплику. Он заявил, что не смог досмотреть до конца ни одного фильма братьев Андреасян, отмечает издание «Фонтанка».

«Братья Андреасян: я часто шучу на их тему. Я не имею права говорить о кинематографе братьев, потому что ни одного фильма не досмотрел… просто не смог, простите», — сказал Эрнст, назвав братьев «уникальным опытом, когда люди, не пользуясь никакими государственными средствами, делают год за годом по два, а то и по три фильма. И собирают все больше и больше».

Андреасяну пришлось реагировать на месте. Он ответил, что фильмы разных лет отличаются по качеству: «С каждым годом мы делаем лучше, поверьте, просто попробуйте еще раз».

В качестве доказательства прогресса он сослался на трейлер недавно завершенной экранизации «Войны и мира», который, по его словам, получил «максимально позитивный отклик».