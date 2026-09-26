Жительнице Москвы сломали челюсть во время удаления зуба мудрости

Женщина пришла в клинику, чтобы удалить зуб мудрости. Ситуация оказалась непростой: зуб располагался очень близко к костной ткани. В процессе удаления раздался отчётливый щелчок, и пациентка почувствовала острую боль.

Врач поначалу предположил, что треснул сам зуб, но результаты компьютерной томографии выявили серьёзную проблему — перелом нижней челюсти. В стационаре Елене установили восемь штифтов, а челюсть зафиксировали с помощью проволоки.

Сейчас девушка испытывает значительные трудности: ей сложно открывать рот и разговаривать. Её рацион ограничен жидкой пищей. Из‑за травмы Елена вынуждена была взять перерыв в работе — она потеряла целый месяц трудовой деятельности. Извлечение штифтов запланировано только на начало октября.

Ранее почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский сказал НСН, что в крупных городах России профицит врачей-стоматологов доходит до 500%, а вот в малых населенных пунктах иногда не хватает даже стоматологов-терапевтов.

