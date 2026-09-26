Российский гимнаст Заика стал автором именного элемента

На этапе FIG World Challenge Cup в Париже Заика безупречно исполнил сложный элемент на кольцах: из виса вниз головой он выполнил подъём силой по прямым рукам и перешёл в положение «крест вниз головой». Согласно правилам спортивной гимнастики, элемент закрепляют за тем спортсменом, который впервые успешно показал его на официальных стартах — именно так фамилия Заики и стала названием этого приёма. Международная федерация гимнастики уже официально засчитала элемент.

Илье Заике 24 года, и он трижды завоёвывал титул чемпиона России в упражнениях на кольцах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

