Российский гимнаст Заика стал автором именного элемента
Гимнаст Илья Заика из России вписал своё имя в историю спортивной гимнастики — в его честь назвали новый элемент. Об этом сообщили в пресс‑службе Федерации гимнастики России.
На этапе FIG World Challenge Cup в Париже Заика безупречно исполнил сложный элемент на кольцах: из виса вниз головой он выполнил подъём силой по прямым рукам и перешёл в положение «крест вниз головой». Согласно правилам спортивной гимнастики, элемент закрепляют за тем спортсменом, который впервые успешно показал его на официальных стартах — именно так фамилия Заики и стала названием этого приёма. Международная федерация гимнастики уже официально засчитала элемент.
Илье Заике 24 года, и он трижды завоёвывал титул чемпиона России в упражнениях на кольцах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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