Ил-76МД ВВС Индии совершил самую высокогорную посадку в мире

В ведомстве уточнили, что данная авиабаза расположена на высоте около 3960 метров над уровнем моря, а сам полет стал выдающейся демонстрацией надежности и возможностей техники, подкрепленной исключительным мастерством, точностью и профессионализмом экипажа.

На сегодняшний день на балансе ВВС Индии числится 17 самолетов Ил-76МД, которые активно используются для выполнения транспортных и логистических задач.

Ранее России и Индия договорились размещать друг у друга до трех тысяч солдат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».