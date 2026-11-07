Ил-76МД ВВС Индии совершил самую высокогорную посадку в мире

Транспортный самолет российского производства Ил-76МД, состоящий на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Индии, совершил историческую посадку на авиабазе Ньома в регионе Ладакх на севере страны. По данным индийского военного ведомства, это самая высокогорная посадка данного типа воздушного судна в мире.

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В ведомстве уточнили, что данная авиабаза расположена на высоте около 3960 метров над уровнем моря, а сам полет стал выдающейся демонстрацией надежности и возможностей техники, подкрепленной исключительным мастерством, точностью и профессионализмом экипажа.

На сегодняшний день на балансе ВВС Индии числится 17 самолетов Ил-76МД, которые активно используются для выполнения транспортных и логистических задач.

Ранее России и Индия договорились размещать друг у друга до трех тысяч солдат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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