МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 28 БПЛА ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 7 ноября над территорией страны было сбито 411 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».