МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 28 БПЛА ВСУ
Средства ПВО за 12 часов 7 ноября уничтожили 28 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 7 ноября над территорией страны было сбито 411 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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