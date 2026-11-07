МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 28 БПЛА ВСУ

Средства ПВО за 12 часов 7 ноября уничтожили 28 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Над Россией сбили 411 украинских дронов

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 7 ноября над территорией страны было сбито 411 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры