Иран потребовал исключить Израиль из Генассамблеи ООН

Генсек Совета по правам человека (СПЧ) Ирана Казем Гариб-Абади потребовал исключить Израиль из Генассамблеи ООН. Об этом сообщило РИА Новости.

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По его словам, остановить израильский «преступный режим» можно только благодаря совместным действиям членов ООН и максимальной изоляции Израиля.

Генеральный секретарь СПЧ Ирана адресовал свое послание, в частности, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Ранее Израиль прекратил сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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