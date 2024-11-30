Иран потребовал исключить Израиль из Генассамблеи ООН
Генсек Совета по правам человека (СПЧ) Ирана Казем Гариб-Абади потребовал исключить Израиль из Генассамблеи ООН. Об этом сообщило РИА Новости.
По его словам, остановить израильский «преступный режим» можно только благодаря совместным действиям членов ООН и максимальной изоляции Израиля.
Генеральный секретарь СПЧ Ирана адресовал свое послание, в частности, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
Ранее Израиль прекратил сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выдачу разрешений на строительство домов в Ростове-на-Дону приостановят с 1 декабря
- Иран потребовал исключить Израиль из Генассамблеи ООН
- Рогов: ВСУ обстреляли Энергодар Запорожской области
- В Германии установили личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
- СМИ: Упала установленная в центре Улан-Удэ новогодняя ель
- МИД России обозначил условие решения территориального конфликта с Японией
- МЧС: Пожар произошел в главной библиотеке Луганска
- Минобороны Германии: ФРГ не может снабжать ВСУ оружием в должном объеме
- СМИ: Полиция начала проверку по заявлению губернатора Федорищева о взятках в РПЛ
- СМИ: Муж Блиновской перевелся из снайперов в тыл
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru