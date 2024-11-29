МИД Ирана назвал действия террористов в Сирии частью плана Израиля и США

Наступление террористических группировок в Сирии является частью плана Израиля и США по дестабилизации региона Западной Азии, а также грубым нарушением соглашений астанинского процесса. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Он отметил, что, в соответствии с соглашениями между гарантами астанинского процесса (Анкара, Москва и Тегеран), пригороды городов Алеппо и Идлиб на севере и северо-западе Сирит считаются зоной деэскалации, и «нападение террористических группировок на эти районы является грубым нарушением соглашений астанинского процесса».