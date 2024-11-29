МИД Ирана назвал действия террористов в Сирии частью плана Израиля и США
Наступление террористических группировок в Сирии является частью плана Израиля и США по дестабилизации региона Западной Азии, а также грубым нарушением соглашений астанинского процесса. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Он отметил, что, в соответствии с соглашениями между гарантами астанинского процесса (Анкара, Москва и Тегеран), пригороды городов Алеппо и Идлиб на севере и северо-западе Сирит считаются зоной деэскалации, и «нападение террористических группировок на эти районы является грубым нарушением соглашений астанинского процесса».
Багаи подчеркнул необходимость бдительности и координации между государствами региона, в особенности соседями Сирии, для нейтрализации «опасного заговора», а также призвал к решительным и согласованным мерам для предотвращения распространения терроризма в регионе.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН заявил, что наступление вооруженных группировок в Сирии на западе провинции Алеппо связано с ослаблением ливанского движения «Хезболла», которое сегодня находится не в лучшем состоянии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Росконгресс»: США могут вернуть тактическое ядерное оружие на флот
- СВР: Запад хочет поделить Украину между четырьмя странами
- МИД Ирана назвал действия террористов в Сирии частью плана Израиля и США
- В ходе протестов в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД
- В СВР рассказали, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт
- Обновленная группа SEREBRO Фадеева выпустила первую песню
- В Курской области за сутки обезвредили 300 суббоеприпасов ATACMS
- «Программисты и врачи»: Кому в 2024 году предлагали самые высокие зарплаты
- В Таллине переименовали две русские гимназии
- Цена бутерброда с красной икрой за год выросла на 44% до максимума за 5 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru