МИД Ирана назвал действия террористов в Сирии частью плана Израиля и США

Наступление террористических группировок в Сирии является частью плана Израиля и США по дестабилизации региона Западной Азии, а также грубым нарушением соглашений астанинского процесса. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Он отметил, что, в соответствии с соглашениями между гарантами астанинского процесса (Анкара, Москва и Тегеран), пригороды городов Алеппо и Идлиб на севере и северо-западе Сирит считаются зоной деэскалации, и «нападение террористических группировок на эти районы является грубым нарушением соглашений астанинского процесса».

Силы оппозиции Сирии захватили 32 деревни и 10 районов при наступлении на Алеппо

Багаи подчеркнул необходимость бдительности и координации между государствами региона, в особенности соседями Сирии, для нейтрализации «опасного заговора», а также призвал к решительным и согласованным мерам для предотвращения распространения терроризма в регионе.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН заявил, что наступление вооруженных группировок в Сирии на западе провинции Алеппо связано с ослаблением ливанского движения «Хезболла», которое сегодня находится не в лучшем состоянии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/picture-alliance / ТАСС
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