ВВС Сирии авиаударом разгромили колонну бронетехники повстанцев

Сирийская авиация разгромила колонну бронетехники террористов на трассе Алеппо — Дамаск (М-5) и сорвала их наступление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк также рассказал, что за минувшие сутки в Алеппо и Идлибе сирийская армия смогла уничтожить не менее 300 боевиков.

27 ноября группировки из объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) атаковали Алеппо и Идлиб и нанесли удары еще по нескольким населенным пунктам.