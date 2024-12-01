ВВС Сирии авиаударом разгромили колонну бронетехники повстанцев
Сирийская авиация разгромила колонну бронетехники террористов на трассе Алеппо — Дамаск (М-5) и сорвала их наступление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.
Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк также рассказал, что за минувшие сутки в Алеппо и Идлибе сирийская армия смогла уничтожить не менее 300 боевиков.
27 ноября группировки из объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) атаковали Алеппо и Идлиб и нанесли удары еще по нескольким населенным пунктам.
До этого старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН предположил, что новое наступление террористов в Сирии было вызвано ослаблением ливанского движения «Хезболла».
Ранее RT сообщил, что власти США опровергли причастность Вашингтона к новой атаке террористов в Сирии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru