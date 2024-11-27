«Хезболлу» еще не добили: Перемирию Израиля и Ливана дали срок до февраля

Перемирие между Израилем и Ливаном, вероятно, продлится максимум до начала февраля 2025 года, а Израиль только создаст видимость, что вывел свои войска из Ливана. Об этом в беседе с НСН заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.

Израиль и Ливан подписали соглашение о прекращении огня, оно вступило в силу с 5:00 мск в соответствии с американо-французской инициативой. О достигнутом соглашении вечером 26 ноября сообщили американский лидер Джо Байден и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. По условиям перемирия Израиль полностью выводит войска из Ливана в течение 60 дней, а шиитское движение «Хезболла» отводит свои формирования к северу от ливанской реки Литани. На границе разместятся 10 тысяч ливанских военных, США усилят боеспособность ливанской армии.