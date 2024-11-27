«Хезболлу» еще не добили: Перемирию Израиля и Ливана дали срок до февраля
Достигнутое перемирие между Израилем и Ливаном - победа левого израильского лагеря, а ультраправый лагерь во главе с Нетаньяху будет стремиться к полному уничтожению «Хезболлы», заявил НСН Саймон Ципис.
Перемирие между Израилем и Ливаном, вероятно, продлится максимум до начала февраля 2025 года, а Израиль только создаст видимость, что вывел свои войска из Ливана. Об этом в беседе с НСН заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
Израиль и Ливан подписали соглашение о прекращении огня, оно вступило в силу с 5:00 мск в соответствии с американо-французской инициативой. О достигнутом соглашении вечером 26 ноября сообщили американский лидер Джо Байден и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. По условиям перемирия Израиль полностью выводит войска из Ливана в течение 60 дней, а шиитское движение «Хезболла» отводит свои формирования к северу от ливанской реки Литани. На границе разместятся 10 тысяч ливанских военных, США усилят боеспособность ливанской армии.
Ципис отметил, что перемирие - это победа "левого" политического лагеря Израиля.
«Есть два Израиля: это ультраправые во главе с Нетаньяху, и левый лагерь, который противостоит этому ультраправому правительству. Перемирие – это все-таки достижение, наверное, левого лагеря, так как они требовали от Нетаньяху пойти на перемирие с «Хезболлой». Тысячи беженцев, израильтян, были передислоцированы с севера страны, и хотят вернуться в свои дома. Это дает нагрузку на экономику. Конечная цель правого лагеря - это полностью уничтожить «Хезболлу» и выгнать ее из Ливана. И пока Нетаньяху у власти, он будет к этому идти. Поэтому я предполагаю, что этот договор рано или поздно будет нарушен. Я даю навскидку этому перемирию срок до конца января - начала февраля следующего года, когда к власти в США придет Дональд Трамп. Он развяжет руки Нетаньяху, и боевые действия в Ливане с «Хезболлой» возобновятся. Я также предполагаю, что в течение вот этих 60 дней, пока израильтяне якобы по договору должны вывести свои войска, Израиль не выведет свои войска, а создаст видимость вывода. Думаю, что этот договор будет постоянно нарушаться обеими сторонами», - отметил он.
По словам Циписа, «Хезболле» был нанесен серьезный ущерб, и велики риски ее полного уничтожения.
«У «Хезболлы» был ликвидирован целый эшелон руководства еще с операцией подрыва пейджеров. Вчера были массированные ракетные удары по Бейруту. То есть сейчас фактически бьют по лидерам и по полевым командирам «Хезболлы». В Южном Ливане «Хезболлы» фактически не осталось. Ее всю отодвинули к реке Литани. Я предполагаю, что если израильское правительство во главе с Нетаньяху и дальше будет продавливать, то есть большой шанс, что «Хезболла» будет вовсе уничтожена. Оставшиеся боевики и командиры, скорее всего, будут эвакуированы Ираном. И фактически будет уничтожена одна из главных прокси Ирана на Ближнем Востоке. Это будет большой удар по Ирану. Нетаньяху говорит, что мы достигли договора с Ливаном, чтобы освободить свои силы для противостояния Ирану. Так это и есть противостояние Ирану - в Ливане. Иными словами, он говорит, что договор мы подпишем, но уважать его не будем», - подытожил он.
Отмечается, что достигнутое соглашение между Израилем и Ливаном позволит вернуть 60 000 человек в северные районы Израиля, откуда они были перемещены после обстрелов «Хезболлы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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