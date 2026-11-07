Сборная России завоевала золото командного чемпионата Европы по дзюдо
Сборная России одержала победу в командном чемпионате Европы по дзюдо. В финале российские спортсмены оказались сильнее команды Грузии.
Для сборной России это вторая победа на командном чемпионате Европы - впервые российские спортсмены завоевали золото в 2019 году.
Командный чемпионат Европы проводится на ежегодной основе. Дебютный турнир прошел в 2018 году в Екатеринбурге, где сборная России завоевала бронзовые медали. Аналогичный результат команда показала в 2021 году. После отстранения российских атлетов от международных соревнований в 2022 году, они вернулись на этот турнир в 2025-м, вновь став бронзовыми призерами, а в нынешнем сезоне смогли оформить долгожданное золото.
Ранее сборная России выиграла медальный зачет Кубка мира по самбо в Душанбе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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