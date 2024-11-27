(Не)хрупкое перемирие: Выполнят ли Израиль и Ливан условия прекращения огня

В Израиле называли целью ударов по Ливану ликвидация сил и инфраструктуры «Хезболлы», угрожающих гражданскому населению на севере Израиля. В свою очередь «Хезболла» заявила о стремлении надавить на Израиль и вынудить его сражаться на два фронта.

УСЛОВИЯ ПЕРЕМИРИЯ

Как уже было сказано, сохранение перемирия между враждующими сторонами возможно при соблюдении ряда условий. В частности, Байден отметил, что «Хезболла» обязана в течение 60 дней покинуть приграничные районы и отвести свои формирования к северу от реки Литани, а на израильско-ливанской границе будут находиться 10 000 ливанских военных, сообщает РБК. В свою очередь Израиль обязуется полностью вывести войска из Ливана за 60 дней. Кроме того, США и другие страны обязуются усилить боеспособность ливанской армии.

НАДОЛГО ЛИ?

Вместе с тем есть сомнения в том, что перемирие между Израилем и Ливаном будет прочным. Так, скептически отнесся к достигнутому соглашению аналитический Telegram-канал «Рыбарь».

По мнению источника, заморозка конфликта будет недолгой, поскольку для израильского правительства продолжение войны — один из способов удержаться за власть, кроме того, объявление режима прекращения огня — далеко не всегда гарантия дипломатического урегулирования конфликта.

В качестве аргумента издание привело приостановку боевых действий в секторе Газа год назад, 22 ноября 2023 года, при этом перемирие завершилось уже 1 декабря (через девять дней), после того, как ЦАХАЛ возобновил бои, обвинив палестинцев в обстреле территории страны.

«Важно понимать, что израильские власти всегда смогут разорвать договор, обвинив ливанскую группировку в нарушении его условий», — полагает «Рыбарь». Впрочем, отмечает издание, во время действия соглашения ВВС Израиля смогут сосредоточиться на устранении возможных угроз для себя со стороны Сирии, в частности, на воспрепятствовании поставкам оружия в Ливан, и нарастить давление на Западном берегу реки Иордан.

