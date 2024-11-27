(Не)хрупкое перемирие: Выполнят ли Израиль и Ливан условия прекращения огня
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» может оказаться недолгим, поскольку израильские власти готовы пойти на его нарушение, чтобы удержаться у власти.
Соглашение о перемирии между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» вступило в силу в Ливане. О достигнутом соглашении вечером 26 ноября сообщили американский лидер Джо Байден и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.
Режим прекращения огня вступил в силу в 4:00 по местному времени (5:00 по московскому времени). Байден отметил, что разрушительный конфликт, жертвами которого стали тысячи людей, завершился по инициативе США, а достижению соглашения предшествовали несколько недель переговоров при посредничестве Вашингтона. Он также поблагодарил за содействие французского лидера Эммануэля Макрона.
В свою очередь Нетаньяху добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточится на противостоянии Ирану. При этом израильский премьер предупредил, что длительность перемирия всецело зависит от «Хезболлы»: если она нарушит условия соглашения, израильская армия нанесет по ней удар.
Отмечается, что достигнутое соглашение позволит вернуть 60 000 человек в северные районы Израиля, откуда они были перемещены после обстрелов «Хезболлы».
Напомним, вторжение ЦАХАЛ на территорию Ливана произошло в ночь с 30 сентября на 1 октября 2024 года. Израильская армия прорвала границу с Ливаном сразу в нескольких местах. В частности, колонны техники вошли в населенный пункт Рмейш, а израильская авиация нанесла удары по южной окраине столицы Ливана Бейрута.
В результате нападения Израиля на Ливан погибли свыше 13,7 тысячи человек, в частности, лидеры «Хезболлы», а более миллиона человек стали беженцами. Ежедневно фиксировались десятки ракетных атак на израильские населенные пункты со стороны «Хезболлы», в частности, были попадания в жилые дома.
В Израиле называли целью ударов по Ливану ликвидация сил и инфраструктуры «Хезболлы», угрожающих гражданскому населению на севере Израиля. В свою очередь «Хезболла» заявила о стремлении надавить на Израиль и вынудить его сражаться на два фронта.
УСЛОВИЯ ПЕРЕМИРИЯ
Как уже было сказано, сохранение перемирия между враждующими сторонами возможно при соблюдении ряда условий. В частности, Байден отметил, что «Хезболла» обязана в течение 60 дней покинуть приграничные районы и отвести свои формирования к северу от реки Литани, а на израильско-ливанской границе будут находиться 10 000 ливанских военных, сообщает РБК. В свою очередь Израиль обязуется полностью вывести войска из Ливана за 60 дней. Кроме того, США и другие страны обязуются усилить боеспособность ливанской армии.
НАДОЛГО ЛИ?
Вместе с тем есть сомнения в том, что перемирие между Израилем и Ливаном будет прочным. Так, скептически отнесся к достигнутому соглашению аналитический Telegram-канал «Рыбарь».
По мнению источника, заморозка конфликта будет недолгой, поскольку для израильского правительства продолжение войны — один из способов удержаться за власть, кроме того, объявление режима прекращения огня — далеко не всегда гарантия дипломатического урегулирования конфликта.
В качестве аргумента издание привело приостановку боевых действий в секторе Газа год назад, 22 ноября 2023 года, при этом перемирие завершилось уже 1 декабря (через девять дней), после того, как ЦАХАЛ возобновил бои, обвинив палестинцев в обстреле территории страны.
«Важно понимать, что израильские власти всегда смогут разорвать договор, обвинив ливанскую группировку в нарушении его условий», — полагает «Рыбарь». Впрочем, отмечает издание, во время действия соглашения ВВС Израиля смогут сосредоточиться на устранении возможных угроз для себя со стороны Сирии, в частности, на воспрепятствовании поставкам оружия в Ливан, и нарастить давление на Западном берегу реки Иордан.
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