«Ахмат» победил «Родину» в матче 14-го тура РПЛ

Единственный гол в этой встрече был забит на 34-й минуте Клисманом Цаке.

Матч стал первым для грозненской команды под руководством нового главного тренера Ролана Гусева, который сменил на этом посту Станислава Черчесова 2 ноября.

Эта победа позволила «Ахмату» прервать серию из трех подряд поражений и набрав 14 очков он поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» с 12 баллами осталась на 13-ой строчке.

В следующем туре 21 ноября «Ахмат» на выезде встретится с московским ЦСКА. «Родина» днем позже, 22 ноября, примет на своем поле столичный «Локомотив», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».