«Ахмат» победил «Родину» в матче 14-го тура РПЛ
Грозненский «Ахмат» одержал победу над московской «Родиной» со счетом 1:0 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол в этой встрече был забит на 34-й минуте Клисманом Цаке.
Матч стал первым для грозненской команды под руководством нового главного тренера Ролана Гусева, который сменил на этом посту Станислава Черчесова 2 ноября.
Эта победа позволила «Ахмату» прервать серию из трех подряд поражений и набрав 14 очков он поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» с 12 баллами осталась на 13-ой строчке.
В следующем туре 21 ноября «Ахмат» на выезде встретится с московским ЦСКА. «Родина» днем позже, 22 ноября, примет на своем поле столичный «Локомотив», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 28 БПЛА ВСУ
- Сборная России завоевала золото командного чемпионата Европы по дзюдо
- Ил-76МД ВВС Индии совершил самую высокогорную посадку в мире
- «Ахмат» победил «Родину» в матче 14-го тура РПЛ
- Число погибших при стрельбе в польском Кракове увеличилось до пяти
- СМИ: Украинку депортировали из Словакии после угрозы терактом
- Два человека погибли и 10 ранены при стрельбе в польском Кракове
- «Динамо» вырвало победу у «Факела» и возглавило таблицу РПЛ
- Москвич отдал телефонным мошенникам 225 миллионов рублей
- Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Шэньчжэне