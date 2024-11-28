«Ловят момент»: Наступление боевиков в Сирии связали с ослаблением «Хезболлы»

Наступление вооруженных группировок в Сирии на западе провинции Алеппо связано с ослаблением ливанского движения «Хезболла», которое сегодня находится не в лучшем состоянии, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН.

Ранее вооруженные группировки в Сирии начали наступление на правительственные войска в сельских районах на западе Алеппо. Согласно данным, бои с армией ведет в том числе террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация). Указывается, что боевики взяли под контроль деревню Кафер-Бесме, а также ряд высот. В заявлении повстанческих группировок говорится, что они захватили 13 деревень, в том числе стратегически важные города Анджара и Урм-ас-Сугра, а также крупнейшую базу сирийской армии в этой местности – Базу 46. Чупрыгин обозначил причины наступления боевиков.