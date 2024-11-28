«Ловят момент»: Наступление боевиков в Сирии связали с ослаблением «Хезболлы»
Сирийские боевики сделали расчет на то, что «Хезболла» не сможет помочь правительственным войскам, отметил в эфире НСН Андрей Чупрыгин.
Наступление вооруженных группировок в Сирии на западе провинции Алеппо связано с ослаблением ливанского движения «Хезболла», которое сегодня находится не в лучшем состоянии, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН.
Ранее вооруженные группировки в Сирии начали наступление на правительственные войска в сельских районах на западе Алеппо. Согласно данным, бои с армией ведет в том числе террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация). Указывается, что боевики взяли под контроль деревню Кафер-Бесме, а также ряд высот. В заявлении повстанческих группировок говорится, что они захватили 13 деревень, в том числе стратегически важные города Анджара и Урм-ас-Сугра, а также крупнейшую базу сирийской армии в этой местности – Базу 46. Чупрыгин обозначил причины наступления боевиков.
«Террористические группировки и движения ловят момент, ищут слабину и ее эксплуатируют. Сначала «Хезболла» была отвлечена на войну с Израилем, теперь в результате действий Израиля она уже, как нам сообщил президент США Джо Байден, не представляет угрозы никому. Я думаю, что это преждевременная оптимистичность, но, тем не менее, действительно, «Хезболла» находится сейчас не в лучшем состоянии. И, конечно, ей не до Сирии сегодня. Это означает, что достаточно серьезный боевой элемент противостояния боевикам с театра военных действий исчез. Может быть, там что-то осталось еще, но уже не в таком варианте», – сказал Чупрыгин.
При этом он отметил, что наступление вооруженных группировок не представляет опасности для режима президента Сирии Башара Асада.
«Не думаю, что это вообще опасно для Башара Асада. Это не та история, которая может угрожать сегодня сопротивляемости режима в Дамаске. Просто надо смотреть на это с другой стороны. Ведь любая террористическая организация, она как велосипед: пока едет – она стоит, как только остановился – падает. Им надо все время показывать некую героическую активность для того, чтобы продолжать получать какие-то финансы от своих спонсоров и привлекать своим героическим примером молодежь для участия в пополнении боевых кадров», – добавил собеседник НСН.
Алеппо находится на северо-западе Сирии, это один из крупнейших городов Сирии – второй по величине после Дамаска, до начала войны там проживали 2,4 миллиона человек, к 2017 году там оставалось менее миллиона человек. Северо-западная часть Сирии – последний регион в республике, находящийся под контролем антиправительственных повстанцев, там доминирует «Хайят Тахрир аш-Шам».
Россия начала операцию в Сирии в конце августа 2015 года по просьбе сирийского правительства. Город Алеппо был освобожден от боевиков в конце 2016 года при поддержке российских военных, передает «Радиоточка НСН».
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