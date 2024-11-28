Ливан обвинил Израиль в нарушении условий перемирия с «Хезболлой»

В ответ израильские военные заявили о «подозрительной активности» со стороны ливанской группировки, которая, по их мнению, угрожала безопасности и нарушала условия соглашения.

Вечером 28 ноября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по объекту на юге Ливана, который использовался «Хезболлой» для атак на Израиль. Израильская армия также подтвердила, что на объекте хранились ракеты средней дальности, а также была зафиксирована «террористическая деятельность», передает «Радиоточка НСН».

