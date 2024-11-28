Ливан обвинил Израиль в нарушении условий перемирия с «Хезболлой»

Ливанская армия обвинила Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня с группировкой «Хезболла», сообщается на официальной странице армии в соцсети X.

В заявлении указано, что 27 и 28 ноября 2024 года, после достижения перемирия, израильские силы несколько раз нарушили воздушное пространство Ливана и нанесли удары по его территории с использованием различных видов оружия.

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В ответ израильские военные заявили о «подозрительной активности» со стороны ливанской группировки, которая, по их мнению, угрожала безопасности и нарушала условия соглашения.

Вечером 28 ноября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по объекту на юге Ливана, который использовался «Хезболлой» для атак на Израиль. Израильская армия также подтвердила, что на объекте хранились ракеты средней дальности, а также была зафиксирована «террористическая деятельность», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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