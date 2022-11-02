Выбор между ЕС и «ничем»: Сербию заставляют ввести санкции против России

«Необходимость принятия решения становится все более острой в связи с геополитическими событиями», — цитирует издание чиновника.

В публикации отмечается, что решение Белграда заключить соглашение о расширении сотрудничества с Москвой удивило и разочаровало Берлин. Власти ФРГ ожидают, что страны — кандидаты в ЕС поддержат санкции против России. Кроме того, отмечает издание, Германия перестала приветствовать нейтралитет сербского президента Александра Вучича.

«Если Вучич решит вести свою страну к присоединению к ЕС, у него будет поддержка федерального правительства. Если он решит пойти другим путем, последствия будут обратными», — указано в статье.

Так, в октябре Вучич в очередной раз заявил, что Белград не будет поддерживать санкции в отношении России, пока не возникнет экзистенциональная угроза для Сербии. В свою очередь вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич подчеркивал, что страна столкнулась с сильнейшим давлением Запада со времен агрессии НАТО 1999 года, но Белград исходит только из своих национальных интересов.