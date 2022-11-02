Выбор между ЕС и «ничем»: Сербию заставляют ввести санкции против России
Евросоюз заставляет Сербию ввести антироссийские санкции и «сделать выбор», однако сербские власти заявляют, что будут исходить только из своих национальных интересов.
Германия призывает Сербию сделать выбор между Евросоюзом и Россией. Об этом написала газета Welt со ссылкой на слова представителя немецкого правительства.
«Необходимость принятия решения становится все более острой в связи с геополитическими событиями», — цитирует издание чиновника.
В публикации отмечается, что решение Белграда заключить соглашение о расширении сотрудничества с Москвой удивило и разочаровало Берлин. Власти ФРГ ожидают, что страны — кандидаты в ЕС поддержат санкции против России. Кроме того, отмечает издание, Германия перестала приветствовать нейтралитет сербского президента Александра Вучича.
«Если Вучич решит вести свою страну к присоединению к ЕС, у него будет поддержка федерального правительства. Если он решит пойти другим путем, последствия будут обратными», — указано в статье.
Так, в октябре Вучич в очередной раз заявил, что Белград не будет поддерживать санкции в отношении России, пока не возникнет экзистенциональная угроза для Сербии. В свою очередь вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич подчеркивал, что страна столкнулась с сильнейшим давлением Запада со времен агрессии НАТО 1999 года, но Белград исходит только из своих национальных интересов.
«Мы все время озвучиваем нашу четкую позицию — не станем вводить санкции, потому что мы единственные в Европе были под санкциями и такого опыта не желаем ни одному народу», — сказал Дачич изданию Kurir и подчеркнул, что если экономическая и политическая стабильность Сербии окажутся под угрозой, то могут быть рассмотрены «иные решения».
При этом посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко 31 октября заявил, что новый состав правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич продолжит линию по неприсоединению к санкциям Запада в отношении России.
«Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин "правительством преемственности", которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда. Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и советом национальной безопасности Сербии, сохраняется», - сказал посол в интервью РИА Новости.
При этом внешнеполитический комитет Европарламента еще 17 октября потребовал от Сербии присоединиться к санкциям в отношении России, увязав это с продолжением переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз. Такое требование было выдвинуто после обнародования отчета Еврокомиссии (ЕК) за 2022 год о переговорах с сербской стороной, где отмечалось «значительное падение» уровня согласованности внешней политики Белграда с политикой Евросоюза. В ЕК утверждали, что Сербия является единственным кандидатом в Европейский союз, который не присоединился к санкциям в отношении России.
Многие эксперты и специалисты отмечали, что Сербия не откажется от Евросоюза ради России. Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указывал, что Россия не может предложить взамен альтернативное серьезное международное объединение.
«Выбора между Европой и "ничем" тут нет, поскольку Россия ничего убедительного и интересного Сербии не предлагает. Россия не может предложить альтернативное серьезное международное объединение по примеру Евросоюза. Колебание общественного мнения присутствует, но позиция Вучича, по меньшей мере, двояка в отношении антироссийских санкций», - говорил Колосков.
При этом часть западных политиков считает, что Сербии необходимо «доделать» свои дела, чтобы вступить в Евросоюз. Как отмечал канцлер Германии Олаф Шольц, Сербия не вступит в ЕС без признания независимости Косово. Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе НСН также объясняла, что вступление Сербии в Евросоюз может произойти только в случае признания Белградом независимости Косово, так как страна-кандидат должна следовать единой политике ЕС.
«Быстрое вступление Сербии в Евросоюз никто не прогнозировал. Первый возможный разговор о вступлении может быть в 2025 году. При этом большинство экспертов сходится в том, что интеграция Сербии в ЕС будет идти через интеграцию в общеевропейский рынок. А полноценная интеграция может занять еще несколько лет из-за того, что быстрое решение по статусу Косово на сегодняшний день не просматривается», - говорила Соколова.
Сербия подала заявку на вступление в ЕС 22 сентября 2009 года. В 2012 году страна получила официальный статус кандидата на вступление. В свою очередь Косово все еще не имеет статус официального кандидата, но заявляет о намерении подать заявку. На сегодняшний день независимость Косова признают около 100 членов ООН, включая США, Великобританию, Японию, а также 22 из 27 стран ЕС. Россия не входит в число этих государств.
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