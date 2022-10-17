Политолог объяснил, почему Сербия осудила Россию за референдумы

Сербия поддержала резолюцию ООН, осуждающую РФ за проведение референдумов и вхождение в ее состав новых регионов, из-за давления Евросоюза. Об этом рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

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По его мнению, «у самого Белграда нет никаких интересов высказывать антироссийские позиции». Политолог в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что это усложняет сотрудничество Сербии и России.

Одновременно Журавлев утверждает, что отношения Сербии и России не ухудшатся – для Москвы это один из немногих союзников в Европе. Однако отношения могут оказаться непрочными, «если Сербия будет вести двойную игру».

Генеральная Ассамблея ООН на прошлой неделе приняла антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. За принятие документа проголосовали 143 страны, против выступили пять стран (Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия), воздержались 35, из них — Китай, Индия, ЮАР.


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