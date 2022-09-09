Вучич: признания Сербией независимости Косово не будет

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции заявил в соцсетях, что признания самопровозглашенной республики Косово Белградом не будет, сообщает РИА Новости.

«Всегда готов к компромиссным решениям, согласно конституции Сербии и резолюции 1244 Совбеза ООН», - подчеркнул Вучич.

Кремль поддержал Белград по ситуации с Косово

Как сообщили в администрации сербского президента, на утро субботы, 10 сентября Александр Вучич назначил заседание Совета национальной безопасности, главной темой которого станет ситуация в Косово и Метохии.

Ранее Вучич рассказал о готовности семи стран отказаться от признания Косова, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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