«Между Европой и ничем»: Сербия не откажется от Евросоюза ради России

Сербия не делала выбора между Россией и Евросоюзом, несмотря на увеличение симпатий ее жителей к Владимиру Путину, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков.

Июньский опрос белградских социологов показал, что 51% сербов не поддержали бы сейчас вступление в ЕС. Агентство Bloomberg связывает это с тем, что Путин возглавил список мировых лидеров, которым симпатизирует сербы, его политика нравится 40% опрошенных.