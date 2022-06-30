«Между Европой и ничем»: Сербия не откажется от Евросоюза ради России
Сербов обижает политика Брюсселя в отношении ускоренного принятия в ЕС Украины, однако Россия не предлагает Белграду интересных альтернатив, сказал в эфире НСН Евгений Колосков.
Сербия не делала выбора между Россией и Евросоюзом, несмотря на увеличение симпатий ее жителей к Владимиру Путину, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков.
Июньский опрос белградских социологов показал, что 51% сербов не поддержали бы сейчас вступление в ЕС. Агентство Bloomberg связывает это с тем, что Путин возглавил список мировых лидеров, которым симпатизирует сербы, его политика нравится 40% опрошенных.
«Выбора между Европой и "ничем" тут нет, поскольку Россия ничего убедительного и интересного Сербии не предлагает. Россия не может предложить альтернативное серьезное международное объединение по примеру Евросоюза. Поэтому я не считаю, что какой-то выбор произошел. Колебание общественного мнения присутствует, но позиция Вучича, по меньшей мере, двояка в отношении антироссийских санкций», - сказал Колосков.
При этом он объяснил, что раздражает и обижает сербов в политике Брюсселя.
«Ранее официально по всем опросам большинство выступало за вступление в ЕС. Ситуация, сложившаяся после 24 февраля, в значительной степени оказала воздействие на отношение к Евросоюзу людей в странах-кандидатах на вступление в него. Плюс определенную нервозность вызывают заявления как украинской стороны, так и Брюсселя в отношении ускоренного варианта принятия Украины в ЕС. Это вызывает определенную обиду и недовольство в странах, которые многие годы являются кандидатами, но никакого значимого прогресса не видят. Такие настроения присутствуют и в Сербии, которая является неким "диссидентом" среди стран-кандидатов на членство в ЕС», - отметил кандидат исторических наук.
По его мнению, политика Сербии может измениться, но она не станет членом ЕС раньше 2029 года.
«Реальные и уже не двузначные шаги Брюсселя в отношении сокращения или вообще отказа от принятия новых членов ЕС, безусловно, изменят политику Сербии. Если говорить о перспективах, были планы на 2029 год, пока ориентируемся на него», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Министр Сербии по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что «Сербия остаётся на европейском пути, но мы решительно против введения санкций против России и членства в НАТО, которая нас бомбила».
Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что Белград должен прекратить балансирование между ЕС и Россией, и принять санкции, если Сербия серьёзно настроена на вступление в Евросоюз.
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