«С решением по Косово»: Сербии предрекли вступление в ЕС после 2025 года

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Сербия не вступит в ЕС без признания независимости Косово. Полина Соколова считает, что решение Белграда по Косово значительно затягивает спецоперация на Украине.

«Быстрое вступление Сербии в Евросоюз никто не прогнозировал. Первый возможный разговор о вступлении может быть в 2025 году. При этом большинство экспертов сходится в том, что интеграция Сербии в ЕС будет идти через интеграцию в общеевропейский рынок. А полноценная интеграция может занять еще несколько лет из-за того, что быстрое решение по статусу Косово на сегодняшний день не просматривается», - сказала Соколова.

По ее словам, на сегодняшний день все планы по нормализации отношений между Косово и Сербией ни к чему не привели.

«Брюссель настаивает на том, что необходима полная нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Под этим подразумевается заключение всеобъемлющего соглашения. До сих пор все документы о нормализации и планы о признании кончались ничем. При этом ситуация на Балканах усугубляется из-за спецоперации на Украине и не способствует нормальному диалогу между Белградом и Приштиной», - указала Соколова.