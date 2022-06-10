«С решением по Косово»: Сербии предрекли вступление в ЕС после 2025 года
Обострение на Балканах из-за спецоперации на Украине пока не способствует нормальному диалогу между Белградом и Приштиной, заявила в эфире НСН политолог Полина Соколова.
Вступление Сербии в Евросоюз может произойти только в случае признания Белградом независимости Косово, так как страна-кандидат должна следовать единой политике ЕС, заявила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Сербия не вступит в ЕС без признания независимости Косово. Полина Соколова считает, что решение Белграда по Косово значительно затягивает спецоперация на Украине.
«Быстрое вступление Сербии в Евросоюз никто не прогнозировал. Первый возможный разговор о вступлении может быть в 2025 году. При этом большинство экспертов сходится в том, что интеграция Сербии в ЕС будет идти через интеграцию в общеевропейский рынок. А полноценная интеграция может занять еще несколько лет из-за того, что быстрое решение по статусу Косово на сегодняшний день не просматривается», - сказала Соколова.
По ее словам, на сегодняшний день все планы по нормализации отношений между Косово и Сербией ни к чему не привели.
«Брюссель настаивает на том, что необходима полная нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Под этим подразумевается заключение всеобъемлющего соглашения. До сих пор все документы о нормализации и планы о признании кончались ничем. При этом ситуация на Балканах усугубляется из-за спецоперации на Украине и не способствует нормальному диалогу между Белградом и Приштиной», - указала Соколова.
Также политолог подчеркнула, что большинство населения Сербии не поддерживает вступление страны в Евросоюз.
«Последние результаты общественного мнения озвучил сам президент Сербии Вучич в своем обращении к нации. Он сказал, что большинство населения не поддерживает вступление в ЕС. Но также он подчеркнул, что правительство Сербии продолжит евроинтеграцию», - резюмировала Соколова.
Сербия подала заявку на вступление в ЕС 22 сентября 2009 года. В 2012 году страна получила официальный статус кандидата на вступление. В свою очередь Косово все еще не имеет статус официального кандидата, но заявляет о намерении подать заявку. На сегодняшний день независимость Косова признают около 100 членов ООН, включая США, Великобританию, Японию, а также 22 из 27 стран ЕС. Россия не входит в число этих государств.
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